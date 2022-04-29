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Дело Улюкаева ,  
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«Интерфакс» узнал о решении суда досрочно освободить Улюкаева

По данным «Интерфакса», решение суда об УДО экс-главы Минэкономразвития было принято 27 апреля; если его не обжалуют, Улюкаев сможет покинуть колонию к середине мая. В 2017 году его приговорили к восьми годам заключения
Алексей Улюкаев
Алексей Улюкаев (Фото: Михаил Почуев / ТАСС)

Суд в Твери удовлетворил ходатайство о досрочном освобождении из колонии бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Также об этом пишет Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ».

По словам собеседника, решение об этом было принято 27 апреля, и если его не обжалуют, Улюкаев сможет покинуть колонию к середине мая с учетом праздников.

Источник агентства добавил, что прокуратура и администрация колонии не возражали против условно-досрочного освобождения экс-министра и «отметили его хорошее поведение».

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Улюкаева задержали 14 ноября 2016 года в офисе «Роснефти», а на следующий день отправили под домашний арест. В конце 2017 года Замоскворецкий районный суд приговорил его к восьми годам колонии строгого режима и штрафу 130 млн руб. Суд признал экс-главу Минэкономразвития виновным в получении взятки в размере $2 млн от главы «Роснефти» Игоря Сечина.

Сам Улюкаев заявлял о своей невиновности и говорил, что стал жертвой провокации. В своем последнем слове бывший министр сказал, что виновен только в том, что «слишком часто шел на компромиссы», когда «крутился в бюрократическом хороводе».

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В апреле 2018 года Мосгорсуд оставил приговор в силе, а в августе отклонил кассационную жалобу адвокатов экс-министра.

Улюкаев отбывает наказание в исправительной колонии под Тверью, куда его этапировали в мае 2018 года. Экс-чиновник рассказывал, что работает там в библиотеке, ведет экономические лекции для заключенных и готовит их к выходу — дает советы по ипотеке, кредитам, сбережениям, рынку труда.
 

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Алексей Улюкаев условно-досрочное колония Минэкономразвития
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