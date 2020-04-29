Пентагон приостановил финансирование объектов для «сдерживания России»

Минобороны США приостановит строительство нескольких объектов, которые должны сдержать «российскую агрессию», и направит эти деньги на возведение стены на границе с Мексикой, утверждает Bloomberg

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Министр обороны США Марк Эспер принял решение приостановить несколько строительных проектов за рубежом общей стоимостью $545 млн, большинство из которых базируются в Европе и предназначены для «противодействия российской агрессии». Выделенные на них средства Пентагон планирует направить на строительство стены на границе с Мексикой. Об этом пишет Bloomberg.

По информации агентства, речь, в частности, идет о проектах в Норвегии, Германии, Испании и других европейских странах на общую сумму более $200 млн. Все эти проекты, как отмечает Bloomberg, являются частью «европейской инициативы по сдерживанию», призванной укрепить союзников США и подорвать растущее влияние России на континенте.

Среди других зарубежных проектов, которые могут быть отложены, Эспер упомянул строительство объекта на базе, расположенной на Маршалловых Островах, а также содержание американской тюрьмы Гуантанамо на Кубе.

Представитель Пентагона Крис Шервуд сообщил Bloomberg, что эти зарубежные проекты не были отменены, а всего лишь были отложены на неопределенный срок. Тем не менее даже если финансирование этих проектов просто откладывается, то конгресс в любом случае должен будет в дальнейшем выделить дополнительные средства, чтобы продолжить их реализацию, отмечает агентство.