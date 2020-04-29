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Политика ,  
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Пентагон приостановил финансирование объектов для «сдерживания России»

Минобороны США приостановит строительство нескольких объектов, которые должны сдержать «российскую агрессию», и направит эти деньги на возведение стены на границе с Мексикой, утверждает Bloomberg
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Министр обороны США Марк Эспер принял решение приостановить несколько строительных проектов за рубежом общей стоимостью $545 млн, большинство из которых базируются в Европе и предназначены для «противодействия российской агрессии». Выделенные на них средства Пентагон планирует направить на строительство стены на границе с Мексикой. Об этом пишет Bloomberg.

По информации агентства, речь, в частности, идет о проектах в Норвегии, Германии, Испании и других европейских странах на общую сумму более $200 млн. Все эти проекты, как отмечает Bloomberg, являются частью «европейской инициативы по сдерживанию», призванной укрепить союзников США и подорвать растущее влияние России на континенте.

Среди других зарубежных проектов, которые могут быть отложены, Эспер упомянул строительство объекта на базе, расположенной на Маршалловых Островах, а также содержание американской тюрьмы Гуантанамо на Кубе.

СМИ сообщили об урезании Пентагоном 127 проектов из-за стены Трампа
Политика
Фото: Matt York / AP

Представитель Пентагона Крис Шервуд сообщил Bloomberg, что эти зарубежные проекты не были отменены, а всего лишь были отложены на неопределенный срок. Тем не менее даже если финансирование этих проектов просто откладывается, то конгресс в любом случае должен будет в дальнейшем выделить дополнительные средства, чтобы продолжить их реализацию, отмечает агентство.

Как сообщает Bloomberg, Эспер получил возможность перенаправлять средства как на внутренние, так и на зарубежные строительные программы после того, как президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение на границе с Мексикой в феврале 2019 года.

Суд в США заблокировал выделение средств на стену на границе с Мексикой
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Строительство стены на границе с Мексикой — одно из главных предвыборных обещаний Трампа. Споры о финансировании строительства этого объекта в начале 2019 года вызвали разногласия между демократами и республиканцами, из-за чего в США произошел рекордный шатдаун (приостановка работы правительства), который продлился 35 дней. В результате Трамп объявил в стране режим чрезвычайного положения, чтобы перенаправить уже выделенные конгрессом на другие цели $6 млрд на оплату строительства стены. В эту сумму входили и $2,5 млрд, выделенные Пентагону. Однако это решение Трампа было оспорено в суде некоммерческими организациями Sierra Club и Southern Border Communities Coalition (Коалиция сообществ южной границы), которые заявили, что строительство стены причинит ущерб экологии региона. Суды низшей инстанции ранее признали правоту НКО, однако администрация Трампа оспорила эти решения в Верховном суде.

Стена Трампа: как США отгораживаются от Мексики
Фотогалерея 
<p>Длина границы США с&nbsp;Мексикой&nbsp;&mdash; 3145&nbsp;км. Заградительные сооружения сейчас занимают около&nbsp;1/3 и&nbsp;<a href="http://www.newsmax.com/FastFeatures/U-SMexico-border-wall/2015/09/04/id/673637/">составляют 1078&nbsp;км</a>.</p>

 

Автор: Михаил Юшков
Теги: стена Трампа, Пентагон
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