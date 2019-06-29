Суд в США заблокировал выделение средств на стену на границе с Мексикой

Суд в США заблокировал выделение средств на стену на границе с Мексикой

Федеральный суд американского штата Калифорния заблокировал выделение средств Пентагона на строительство стены на границе США с Мексикой. Об этом сообщает англоязычная редакция издания Voice of America («Голос Америки»).

В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил о намерении оспорить решение суда. «Мы немедленно подаем апелляцию и мы думаем, что выиграем апелляцию. Не было никаких причин, по которым это должно было случиться», — сказал Трамп во время пресс-конференции в субботу на саммите G20 в японском городе Осака.

Строительство стены на границе с Мексикой было одним из основных предвыборных обещаний Трампа. В 2016 году он подтвердил намерение построить стену, однако конгресс эту инициативу не поддерживает.

Споры о финансировании строительства стены между законодателями и Белым домом в начале 2019 года привели к самому продолжительному шатдауну (временная приостановка работы правительства) в истории США. Позже стороны согласовали бюджет, а Трамп решил добиться финансирования стены из бюджета Пентагона, объявив чрезвычайное положение. Однако это решение было заблокировано судами.