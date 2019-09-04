СМИ сообщили об урезании Пентагоном 127 проектов из-за стены Трампа

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
USD Бирж. 66,76 -0,03 EUR Бирж. 73,25 -0,01 Brent 57,75 -1,37% USD Нал. 67,25 66,24 EUR Нал. 73,83 72,74 USD ЦБ 66,91 +0,28 EUR ЦБ 73,20 +0,03 EUR/USD 1,0970 +0,0003 BTC/USD Бирж. 10 608,87 -32,13 IMOEX 2 774,20 +0,04% RTSI 1 303,49 -0,44% DJIA 26 118,02 —% Nasdaq 7 874,16 —%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
АФК Система ₽16 (+37,59%) прогноз Промсвязьбанк к 10.07.20 Купить
ГАЗ ₽495 (+16,2%) прогноз Альпари к 03.09.20 Купить
Татнефть ₽649,5 (+1,29%) прогноз БКС к 26.09.19 Купить
Евро/Доллар $1,08 (-1,55%) прогноз Goldman Sachs к 03.12.19 Купить
Сургутнефтегаз ₽41,97 (+18,23%) прогноз Уралсиб к 03.09.20 Купить
АФК Система ₽16 (+37,59%) прогноз Промсвязьбанк к 10.07.20 Купить
ГАЗ ₽495 (+16,2%) прогноз Альпари к 03.09.20 Купить
Татнефть ₽649,5 (+1,29%) прогноз БКС к 26.09.19 Купить
Евро/Доллар $1,08 (-1,55%) прогноз Goldman Sachs к 03.12.19 Купить
Сургутнефтегаз ₽41,97 (+18,23%) прогноз Уралсиб к 03.09.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 4 сентября
USD ЦБ: 66,91 (+0,28) Quote, 03 сен, 12:18
Курс евро на 4 сентября
EUR ЦБ: 73,2 (+0,03) Quote, 03 сен, 12:18
Орешкин назвал главные условия перехода на четырехдневную рабочую неделю Экономика, 09:07 Как развивается рынок рекламы в подкастах Pro, 09:05 Герман Хан вошел в набсовет крупнейшей нефтегазовой компании Европы Бизнес, 09:04 Для частых поездок: ноутбук со стальными нервами РБК и ASUS, 08:49 ФНС узнает о счетах россиян в швейцарских банках Экономика, 08:48 DW отказалась участвовать в заседаниях Думы по вмешательству в выборы Политика, 08:42 СМИ сообщили об урезании Пентагоном 127 проектов из-за стены Трампа Политика, 08:18 Кандидат в президенты Абхазии выдвинет в премьеры экс-сотрудника Кремля Политика, 08:11 Люкс или аскетизм: почему в России почти нет офисов среднего класса Pro, 08:00 Скворцова назвала существенным рост продолжительности жизни россиян Общество, 07:32 Трамп объявил режим ЧС в Северной Каролине из-за урагана «Дориан» Общество, 07:19 Финансисты заявили о сокращении доли «идеальных» заемщиков для банков Финансы, 07:05 Посольство отреагировало на слова Болгарии о роли СССР во Второй мировой Общество, 06:59 Минприроды сообщило о переговорах по наращиванию разведки в Арктике Политика, 06:41
Политика ,  
0 
СМИ сообщили об урезании Пентагоном 127 проектов из-за стены Трампа
Для того чтобы перенаправить на строительство стены на границе с Мексикой $3,6 млрд, Министерство обороны США приостановит более сотни проектов военного строительства. Спикер палаты представителей назвала это «кражей денег»
Фото: Matt York / AP

Пентагон отложит или приостановит 127 проектов по строительству военных объектов, чтобы перенаправить $3,6 млрд на строительство укреплений на границе США с Мексикой, сообщают The New York Times (NYT) и CBS со ссылкой на источники.

По словам собеседников NYT, во вторник, 3 сентября, представители оборонного ведомства начали уведомлять о решении перераспределить ресурсы конгрессменов от регионов, в которых ведутся или планировалось вести затронутые этим решением проекты. Источники газеты отмечают, что речи об отмене проектов не идет — их только откладывают.

Председатель спикера палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси назвала перераспределение ресурсов «кражей денег». По ее мнению, такие действия подрывают нацбезопасность, а также качество жизни и мораль военных. Конгрессмен Джон Гараменди, член комитета по вооруженным силам, заявил, что каждый строительный проект рассматривался на протяжении нескольких лет, и пообещал министру обороны США Марку Эсперу «неприятный разговор».

Фотогалерея 
Стена Трампа: как США отгораживаются от Мексики

Пентагон одобрил передачу средств на строительство стены 3 сентября, говорят источники CBS. Половину из $3,6 млрд составят средства, ранее выделенные на военное строительство за рубежом, еще половина — на проекты в США.

Строительство стены на границе с Мексикой — одно из предвыборных обещаний Дональда Трампа. Споры о финансировании данного сооружения привели к самой долгой в истории приостановке работы правительства США, продлившейся 35 дней. Трамп объявил режим чрезвычайного положения и направил на строительство $6 млрд, ранее выделенных для других проектов.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Пентагон, стена Трампа
Материалы по теме
Суд разрешил Трампу взять $2,5 млрд у Пентагона на строительство стены
Экономика
Пентагон выделил $1 млрд на строительство стены на границе с Мексикой
Политика
Суд в США заблокировал выделение средств на стену на границе с Мексикой
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter