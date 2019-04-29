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Политика ,  
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Орешкин объяснил новую систему оценки работы губернаторов
Чем больше губернатор получит по каждому из 15 утвержденных президентом критериев — от уровня доверия к власти до экономических и социальных показателей — тем больше у региона шансов получить долю от 20 млрд руб.
Максим Орешкин (Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg)

Система оценки деятельности губернаторов, утвержденная недавним президентским указом «Об эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов России», является прямым отражением нацпроектов и нацелена на то, чтобы объединить центр и регионы одной общей целью. Об этом в интервью «Коммерсанту» заявил министр экономического развития Максим Орешкин.

Речь идет об указе, который на минувшей неделе подписал президент Владимир Путин. Оценка работы глав российских регионов содержит 15 критериев, среди которых, в частности, уровень доверия к власти, а также экономические и социальные показатели. Глава государства получил до 1 июня разработать методику расчета этих показателей.

Орешкин пояснил, что те 15 показателей, которые объединил в себе указ, должны быть напрямую связаны с ценностями общества.

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«Они [критерии], с одной стороны, должны быть однозначно измеримы, с другой стороны — не восприниматься регионами как нечто, заданное извне, а действительно быть напрямую связанными с ценностями общества», — отметил глава ведомства.

По его словам, первоначально эти критерии должны отражать качество жизни в регионах и темпы развития экономики. «Экономика — это инвестиции и рабочие места, качество жизни — это здравоохранение, образование, дороги, качество среды в самом широком смысле. Наконец, задача 15 индикаторов — объединять федеральные центр и регионы в достижении общих целей», — добавил Орешкин.

Показатели оценки губернаторов

В списке с критериями есть как понятные показатели, которые традиционно высчитываются по одной и той же схеме (это, например, объем инвестиций, рабочие места, бедность, продолжительность жизни), так и те, методику расчета которых только нужно определить — например, уровень образования, экология и другие. В настоящее время пока отсутствует сквозная система оценки экологических показателей, которая бы позволяла оценить качество окружающей среды, но такая схема расчета находится на финальной стадии. ​

По словам Орешкина, в систему эффективности губернаторов включены так называемые натуральные показатели, которые можно измерить и которые наиболее важны для общества. Среди них есть один, который «верифицирует остальные 14», — это политический показатель: при улучшении качества здравоохранения, ситуации с трудоустройством граждан и повышении качества образования, этот 15-й показатель также автоматически должен расти.

Система оценки

Статистика по «губернаторским критериям» будет собираться как из Росстата, так и из независимых институтов. Задача правительства, подчеркнул Орешкин, обеспечить независимость этой статистики от чиновников, которые могут «подкрутить» что-то в данных. Этот вопрос, уверен министр, решится благодаря переходу на системы сплошного сбора данных.​

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«Вообще вопрос давления на Росстат шире, вопрос не только в губернаторах — на самом деле система сбора статинформации и без этого неплохо защищена от искажений. Дело не в этом. За последний год на статистику люди стали смотреть гораздо внимательнее, ее начали детальнее анализировать и ставить перед нами больше вопросов», — добавил глава Минэкономразвития.

Санкции за недостижение показателей

Если же губернатор не достигнет ключевого показателя, то в целом ничего ему не угрожает. По словам Орешкина, «система рассчитана на поощрение, а не на наказание». Мотивацией для глав регионов станет распределение 20 млрд руб. У администрации и правительства нет цели увольнять губернаторов

Лучшие регионы получат «большую долю из 20 млрд руб.» Он подчеркнул, что, вводя новую систему, власть не ставила задачу «уволить губернатора», а сами показатели — «это ориентир, а не госзадание по непременному достижению цифры». Также в систему заложат механизм апелляции на случай, если губернаторы не согласны с оценкой своей деятельности.

Автор: Анна Трунина
Теги: Минэкономразвития РФ, Максим Орешкин, Губернатор, рейтинг эффективности ..., региональная власть
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