Орешкин объяснил новую систему оценки работы губернаторов

Чем больше губернатор получит по каждому из 15 утвержденных президентом критериев — от уровня доверия к власти до экономических и социальных показателей — тем больше у региона шансов получить долю от 20 млрд руб.

Максим Орешкин (Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg)

Система оценки деятельности губернаторов, утвержденная недавним президентским указом «Об эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов России», является прямым отражением нацпроектов и нацелена на то, чтобы объединить центр и регионы одной общей целью. Об этом в интервью «Коммерсанту» заявил министр экономического развития Максим Орешкин.

Речь идет об указе, который на минувшей неделе подписал президент Владимир Путин. Оценка работы глав российских регионов содержит 15 критериев, среди которых, в частности, уровень доверия к власти, а также экономические и социальные показатели. Глава государства получил до 1 июня разработать методику расчета этих показателей.

Орешкин пояснил, что те 15 показателей, которые объединил в себе указ, должны быть напрямую связаны с ценностями общества.

«Они [критерии], с одной стороны, должны быть однозначно измеримы, с другой стороны — не восприниматься регионами как нечто, заданное извне, а действительно быть напрямую связанными с ценностями общества», — отметил глава ведомства.