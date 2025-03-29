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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о взятии под контроль Пантелеймоновки и Щербаков

Минобороны: российские войска заняли Пантелеймоновку и Щербаки
Сюжет
Военная операция на Украине
Пантелеймоновка находится к юго-западу от донецкого Нью-Йорка, который российские военные заняли минувшим летом. Щербаки расположены в Запорожской области. Путин говорил, что Россия контролирует ее на 70%
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Российские военные взяли под контроль два населенных пункта — Пантелеймоновку в ДНР и Щербаки в Запорожской области, сообщило Минобороны. Их заняли подразделения группировки войск «Южная» и «Днепр».

Пантелеймоновка расположена к юго-западу от поселка городского типа Нью-Йорк (Новгородское), о занятии которого российская сторона сообщила в минувшем августе.

Щербаки находятся в Ореховском районе Запорожской области. Ранее на этой неделе военное ведомство заявило о контроле над Малыми Щербаками, которые расположены к западу от Орехова, на дороге, соединяющей этот город со Степногорском.

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Фото:Яндекс.Карты

В субботней сводке Минобороны говорится, что российские военные нанесли удары по военным аэродромам Украины, цеху сборки, местам хранения и пунктам управления беспилотниками и складам боеприпасов ВСУ в 148 районах. За сутки средства ПВО сбили управляемую авиационную бомбу JDAM, снаряд HIMARS и 73 беспилотника.

На этой неделе президент Владимир Путин заявил, что российские силы контролируют ДНР, Запорожскую и Херсонскую области более чем на 70%, а ЛНР — на 99%. По его словам, у России есть стратегическая инициатива по всей линии фронта, военные «идут вперед и освобождают одну территорию за другой, один населенный пункт за другим каждый день».

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