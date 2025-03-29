Минобороны сообщило о взятии под контроль Пантелеймоновки и Щербаков
Российские военные взяли под контроль два населенных пункта — Пантелеймоновку в ДНР и Щербаки в Запорожской области, сообщило Минобороны. Их заняли подразделения группировки войск «Южная» и «Днепр».
Пантелеймоновка расположена к юго-западу от поселка городского типа Нью-Йорк (Новгородское), о занятии которого российская сторона сообщила в минувшем августе.
Щербаки находятся в Ореховском районе Запорожской области. Ранее на этой неделе военное ведомство заявило о контроле над Малыми Щербаками, которые расположены к западу от Орехова, на дороге, соединяющей этот город со Степногорском.
В субботней сводке Минобороны говорится, что российские военные нанесли удары по военным аэродромам Украины, цеху сборки, местам хранения и пунктам управления беспилотниками и складам боеприпасов ВСУ в 148 районах. За сутки средства ПВО сбили управляемую авиационную бомбу JDAM, снаряд HIMARS и 73 беспилотника.
На этой неделе президент Владимир Путин заявил, что российские силы контролируют ДНР, Запорожскую и Херсонскую области более чем на 70%, а ЛНР — на 99%. По его словам, у России есть стратегическая инициатива по всей линии фронта, военные «идут вперед и освобождают одну территорию за другой, один населенный пункт за другим каждый день».
Читайте РБК в Telegram.
Трамп назвал препятствие на переговорах по миру на Украине
Власти США отказались гарантировать завершение российско-украинского конфликта через месяц
Последствия землетрясения в Бангкоке. Видео
Hyundai, LG и Samsung начали обсуждать возвращение в Россию
Минобороны показало пожар на станции «Суджа» после удара ВСУ. Видео
МВФ выделит Украине еще $400 млн для поддержки бюджета
Российские военные освободили село на западе от Суджи. Инфографика
У россиян вырос уровень счастья
Ларисе Долиной вернули проданную мошенникам квартиру
10 самых популярных среди россиян стран для покупки жилья
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов