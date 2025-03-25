Российские войска заняли Малые Щербаки и Мирное

Российские подразделения продвинулись вперед на севере ДНР и в Запорожской области

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Минобороны сообщило о занятии Малых Щербаков в Запорожской области.

Этот населенный пункт находится к западу от Орехова, на дороге, соединяющей этот город со Степногорском. Его взяли подразделения группировки войск «Днепр».

Кроме того, российские войска взяли населенный пункт Мирное в ДНР. «В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск «Запад» освобожден населенный пункт Мирное Донецкой Народной Республики», — сообщили в ведомстве. Этот населенный пункт расположен в Лиманском районе к западу от Ямполовки. До 2016 года назывался Дзержинское.

Также за последние сутки в зоне проведения военной операции произошли следующие события:

подразделения группировки «Север» нанесли удары по позициям трех украинских бригад и штурмового полка в районах населенных пунктов Угроеды, Мирополье, Краснополье;

подразделения группировки «Запад» нанесли удары по позициям пяти бригад в районах населенных пунктов Малая Шапковка, Каменка, Красное Первое, Григоровка, Тищенковка, Кондрашовка, Торское, Новое, Ямполь;

подразделения группировки «Юг» нанесли удары по позициям пяти бригад в районах населенных пунктов Тихоновка, Катериновка, Дылеевка, Новомарково, Часов Яр, Верхнекаменское, Курдюмовка, Тарасовка;

подразделения группировки «Центр» нанесли удары по позициям семи бригад и штурмового полка в районах населенных пунктов Алексеевка, Елизаветовка, Котлино, Димитров, Зверево, Красноармейск, Новоторецкое, Новосергеевка;

подразделения группировки «Восток» нанесли удары по позициям трех бригад в районах населенных пунктов Веселое, Разлив, Вольное Поле, Новополь;

подразделения группировки «Днепр» нанесли удары по позициям четырех бригад в районах населенных пунктов Приднепровское, Садовое, Берислав, Антоновка, Новоданиловка, Новопокровка

Общие потери ВСУ за сутки в Минобороны оценили более чем в 1100 человек. Среди уничтоженной техники в сводке упомянуты в том числе два танка, пусковая установка РСЗО Heron, САУ Krab, САУ Caesar.