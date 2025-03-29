AP сообщило, что в Киеве ожидают наступление России

О подготовке Россией наступления заявлял Зеленский, с ним согласны аналитики и дипломаты из стран G7. Путин говорил, что у России есть стратегическая инициатива по всей линии фронта

Киев, Украина (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Украинские военные и правительственные аналитики ожидают наступления российских войск с целью усилить давление на Киев и укрепить позиции Москвы перед переговорами, пишет AP.

О подготовке российского наступления на разных направлениях говорил и президент Украины Владимир Зеленский, выступая на саммите в Париже 27 марта. Он связал это с попыткой «затянуть переговоры». Два дипломата из стран G7 в Киеве согласились с этой оценкой, пишет агентство.

Российский президент Владимир Путин в феврале говорил, что российские войска наступают по всей линии фронта.

На этой неделе, общаясь с моряками подлодки «Архангельск», Путин заявил, что «на всей линии фронта стратегическая инициатива полностью находится в руках российских вооруженных сил». «Наши войска, наши ребята идут вперед и освобождают одну территорию за другой, один населенный пункт за другим каждый день», — сказал он, выразив уверенность, что российские силы «добьют» ВСУ.

Он также заявил, что одним из вариантов для переговоров с Киевом может стать введение временного управления на Украине под эгидой ООН с США и Европой для проведения выборов. «Для того чтобы провести демократические выборы, для того чтобы привести к власти дееспособное и пользующееся доверием народа правительство и потом уже с ними начинать переговоры о мирном договоре, подписывать легитимные документы, которые будут признаны во всем мире и будут надежными и стабильными», — заявил Путин.

В Белом доме ответили, что госуправление на Украине определяется ее Конституцией и народом.

24 марта в Саудовской Аравии прошли консультаций США с украинской и российской делегациями, которые Вашингтон характеризовал как «непрямые переговоры» между Киевом и Москвой. В Белом доме заявили о договоренностях обеспечить безопасное судоходство, исключить применение силы и не допустить использование коммерческих судов в военных целях в Черном море. Россия и Украина при этом рассказали о разных условиях сделки. Москва сообщила о готовности обеспечить реализацию черноморской зерновой инициативы при условии снятия ряда санкций, а Киев заявил, что временное прекращение огня не является ее восстановлением.