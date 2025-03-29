 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

AP сообщило, что в Киеве ожидают наступление России

AP: украинские чиновники и военные ожидают наступление России
Сюжет
Военная операция на Украине
О подготовке Россией наступления заявлял Зеленский, с ним согласны аналитики и дипломаты из стран G7. Путин говорил, что у России есть стратегическая инициатива по всей линии фронта
Киев, Украина
Киев, Украина (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Украинские военные и правительственные аналитики ожидают наступления российских войск с целью усилить давление на Киев и укрепить позиции Москвы перед переговорами, пишет AP.

О подготовке российского наступления на разных направлениях говорил и президент Украины Владимир Зеленский, выступая на саммите в Париже 27 марта. Он связал это с попыткой «затянуть переговоры». Два дипломата из стран G7 в Киеве согласились с этой оценкой, пишет агентство.

Итоги переговоров с США в Эр-Рияде. Главное
Политика
Отель The Ritz-Carlton, где прошли переговоры делегаций России и США

Российский президент Владимир Путин в феврале говорил, что российские войска наступают по всей линии фронта.

На этой неделе, общаясь с моряками подлодки «Архангельск», Путин заявил, что «на всей линии фронта стратегическая инициатива полностью находится в руках российских вооруженных сил». «Наши войска, наши ребята идут вперед и освобождают одну территорию за другой, один населенный пункт за другим каждый день», — сказал он, выразив уверенность, что российские силы «добьют» ВСУ.

Он также заявил, что одним из вариантов для переговоров с Киевом может стать введение временного управления на Украине под эгидой ООН с США и Европой для проведения выборов. «Для того чтобы провести демократические выборы, для того чтобы привести к власти дееспособное и пользующееся доверием народа правительство и потом уже с ними начинать переговоры о мирном договоре, подписывать легитимные документы, которые будут признаны во всем мире и будут надежными и стабильными», — заявил Путин.

В Белом доме ответили, что госуправление на Украине определяется ее Конституцией и народом.

24 марта в Саудовской Аравии прошли консультаций США с украинской и российской делегациями, которые Вашингтон характеризовал как «непрямые переговоры» между Киевом и Москвой. В Белом доме заявили о договоренностях обеспечить безопасное судоходство, исключить применение силы и не допустить использование коммерческих судов в военных целях в Черном море. Россия и Украина при этом рассказали о разных условиях сделки. Москва сообщила о готовности обеспечить реализацию черноморской зерновой инициативы при условии снятия ряда санкций, а Киев заявил, что временное прекращение огня не является ее восстановлением.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп назвал препятствие на переговорах по миру на Украине

Власти США отказались гарантировать завершение российско-украинского конфликта через месяц

Последствия землетрясения в Бангкоке. Видео

Hyundai, LG и Samsung начали обсуждать возвращение в Россию

Минобороны показало пожар на станции «Суджа» после удара ВСУ. Видео

МВФ выделит Украине еще $400 млн для поддержки бюджета

Российские военные освободили село на западе от Суджи. Инфографика

У россиян вырос уровень счастья

Ларисе Долиной вернули проданную мошенникам квартиру

10 самых популярных среди россиян стран для покупки жилья

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
наступление Украина Военная операция на Украине Владимир Зеленский
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Путин заявил о наступлении армии России по всей линии фронта
Политика
Минобороны сообщило о попытке контрнаступления ВСУ в Курской области
Политика
На Украине новую версию ресурсной сделки с США сравнили с репарациями
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 29 марта
EUR ЦБ: 89,66 (-0,89) Инвестиции, 28 мар, 19:14 Курс доллара на 29 марта
USD ЦБ: 83,68 (-0,15) Инвестиции, 28 мар, 19:14
Тарпищев заявил, что Касаткина вряд ли будет играть сильнее за АвстралиюСпорт, 12:26
Ребенок-дроппер: какое наказание грозит и как защитить его от мошенниковИнвестиции, 12:19
AP сообщило, что в Киеве ожидают наступление РоссииПолитика, 12:11
В каких регионах сильнее всего увеличилось число поступавших абитуриентовОбщество, 12:00
Госдеп США предупредил о риске терактов в ДамаскеПолитика, 11:58
Каким будет ИТ будущегоРБК и Corpsoft24, 11:40
В Rutube не подтвердили данные о блокировке в ТурцииТехнологии и медиа, 11:27
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
«РИА Новости» назвало причину бунта заключенных в колонии в НевьянскеОбщество, 11:22
На что способна размещенная в Европе американская атомная бомба B61-12Политика, 11:00
В Думе и Совфеде поспорили о «юридической кракозябре» с лишением мандатовПолитика, 10:59
США потребовали от компаний Франции отказаться от программ инклюзивностиПолитика, 10:57
Роскачество предупредило об угрозах мошенников изъять домашних животныхОбщество, 10:53
Крушение батискафа «Синдбад»: как организованы морские экскурсии в ЕгиптеБизнес, 10:48
Зачем нужен статус «квала» в РоссииРБК и Финам, 10:38