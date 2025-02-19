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Военная операция на Украине ,  
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Путин заявил о наступлении армии России по всей линии фронта

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Российские войска наступают по всей линии фронта, заявил президент России Владимир Путин, его слова передает ТАСС.

«По всей линии боевого соприкосновения наши войска наступают», — сказал глава государства журналистам во время посещения завода по производству беспилотников в Санкт-Петербурге.

Ранее Путин также рассказал, что бойцы российской бригады пересекли государственную границу в Курской области и вышли на территорию Украины, но не уточнил, где именно это произошло.

Путин сообщил, что российская бригада перешла границу с Сумской областью
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Фото:Станислав Красильников / РИА Новости

Курская область граничит лишь с одним регионом Украины — Сумской областью. В 2022 году российские подразделения заходили на ее территорию, однако ушли оттуда после переговоров в Стамбуле.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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