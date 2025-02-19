Путин заявил о наступлении армии России по всей линии фронта
Российские войска наступают по всей линии фронта, заявил президент России Владимир Путин, его слова передает ТАСС.
«По всей линии боевого соприкосновения наши войска наступают», — сказал глава государства журналистам во время посещения завода по производству беспилотников в Санкт-Петербурге.
Ранее Путин также рассказал, что бойцы российской бригады пересекли государственную границу в Курской области и вышли на территорию Украины, но не уточнил, где именно это произошло.
Курская область граничит лишь с одним регионом Украины — Сумской областью. В 2022 году российские подразделения заходили на ее территорию, однако ушли оттуда после переговоров в Стамбуле.
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