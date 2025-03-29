На что способна размещенная в Европе американская атомная бомба B61-12 США завершили ее создание в начале 2025 года

Мощность дислоцированной в Европе американской атомной бомбы B61-12 может составлять до 50 килотонн. Россия неоднократно требовала вывести американское ядерное оружие из региона. Подробнее — в материале РБК

Истребитель F-35 сбрасывает бомбу B61-12, 2021 год (Фото: Los Alamos National Laboratory)

Что из себя представляет B61-12

26 марта американский журнал The National Interest (NI) опубликовал статью, посвященную особенностям новой американской гравитационной ядерной бомбы B61-12, которую США в этом году дислоцировали в Европе. Ключевая особенность этого оружия заключается в том, что в зависимости от условий эксплуатации и поставленных задач ее разрушительную силу можно регулировать. «Проще говоря, B61-12 — это четыре бомбы в одной», — поясняет издание.

У бомбы четыре режима мощности.

0,3 килотонны. Эту версию можно использовать как тактическую, например, чтобы предотвратить захват определенной территории. «Она уничтожила бы локальную цель, но не нанесла бы значительного ущерба окружающей местности», — поясняет NI. По расчетам проекта Nukemap (здесь и далее), радиус огненного шара при такой мощности составит 54,6 м, радиус тяжелого поражения, при котором разрушаются прочные бетонные здания и гибнут все люди, — 146 м, а площадь заражения смертельной дозой радиации — 1,44 кв. км.

1,5 килотонны. Она «помогла бы достичь оперативного прорыва». Радиус огненного шара — 104 м, радиус тяжелого поражения — 249 м, площадь заражения — 2,53 кв. км.

10 килотонн. Радиус огненного шара — 222 м, радиус тяжелого поражения — 469 м, площадь заражения — 4,91 кв. км.

50 килотонн. Заряд такой мощности может уничтожить целый город (сброшенная на Хиросиму в августе 1945 года атомная бомба «Малыш» имела мощность 13–16 килотонн). Радиус огненного шара — 423 м, радиус тяжелого поражения — 800 м, площадь заражения — 8,41 кв. км.

B61-12 разработали в Сандийских национальных лабораториях (Sandia National Laboratories — Sandia). Старший менеджер Sandia Скотт Кленке назвал этот боеприпас «критически важным фактором сильного и жизнеспособного сдерживания».

Всего в США действуют три крупные лаборатории, которые занимаются разработкой и созданием ядерного оружия. Они находятся в ведении Национального управления ядерной безопасности (National Nuclear Security Administration, NNSA) — структуры Министерства энергетики, которое отвечает за американский ядерный арсенал. Кроме лаборатории Sandia, которая существует с 1949 года и расположена в городе Альбукерка (штат Нью-Мексико), созданием ядерного оружия занимаются Лос-Аламосская национальная лаборатория (Los Alamos National Laboratory, LANL), открытая в 1943 году в городе Лос-Аламос (Калифорния), и Ливерморская национальная лаборатория имени Э. Лоуренса (Lawrence Livermore National Laboratory, LLNL), которая работает с 1952 года и находится около города Ливермор (Калифорния). Первое ядерное оружие было создано в LANL (Манхэттенский проект).

Ядерную бомбу B61 начали разрабатывать в 1960-е годы в Лос-Аламосе. На вооружение американской армии она поступила в 1968 году. Из десятка ее модификаций до недавнего времени в арсеналах США были версии 3, 4, 7 и 11. Создание B61-12 началось в рамках модернизации американских ядерных сил, которая стартовала в первый срок президента Барака Обамы (2009–2017 годы). Ее частью стала программа продления на 20 лет срока службы прежних разработок (Life Extension Program, LEP). В итоге в B61-12 были сведены воедино предыдущие модификации, дополненные новыми технологиями. Как отмечает Breaking Defense, поскольку США использовали прежде созданные ядерные заряды, извлекая их из старых корпусов, технически B61-12 — это не новое ядерное оружие, и ее появление не увеличило численность американского ядерного арсенала. По данным NNSA, всего программа создания бомбы обошлась в $9 млрд.

«B61-12 — довольно продолжительная программа, ее появление не новость. По сути, это продление срока эксплуатации заслуженной ядерной авиабомбы переменной мощности с частичным переходом на более современные комплектующие и соответствующим повышением надежности и точности», — поясняет научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователь проекта «Ватфор» Дмитрий Стефанович.

Первое испытание B61-12 прошло в 2015 году — боеприпас без ядерного заряда сбросили с истребителя-бомбардировщика F-15E на полигоне в штате Невада. Первый серийный образец выпустили в 2020 году, а к началу 2025-го США официально завершили программу модернизации.

В октябре 2023 года США объявили о создании еще одной версии этой бомбы — B61-13. Как пояснил РБК Стефанович, в то время как 12-я модификация нацелена на решение тактических задач, 13-ю можно условно назвать стратегическим оружием. Ее задача — эффективно поражать заглубленные цели и заменить самую мощную бомбу B-83 (мощность — до 1,2 мегатонны), которую США решили снять с вооружения. Максимальная мощность B61-13 — 360 килотонн.

Четкого определения у тактического ядерного оружия нет. Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN) поясняет, что тактическим считается все, что не входит в категорию стратегических вооружений в той классификации, которая приводится в российско-американских документах по контролю над вооружениями (договоры ОСВ-1 и ОСВ-2, СНП и СНВ). Задача такого оружия — поражение конкретных целей на поле боя, а не масштабный удар по жизненно важным объектам в тылу противника. У нестратегических ракет, несущих эти заряды, дальность не превышает 5,5 тыс. км. Тем не менее при определенных условиях его могут задействовать при решении стратегических задач, отмечают эксперты.

Где в Европе размещены B61-12

О развертывании новых бомб в Европе Вашингтон объявил в январе 2025 года. США обеспечивают европейский «ядерный зонтик» в рамках механизма НАТО Nuclear Sharing. Он действует с 1954 года, когда началось размещение в Европе американского ядерного оружия. После холодной войны его арсеналы в Старом Свете стали сокращаться: если в 1971 году в регионе было более 7 тыс. боевых ядерных зарядов (пиковое значение), то к 2000-му — 480. По подсчетам «Бюллетеня ученых-атомщиков» на 2023 год, в Европе находилось около 100 ядерных бомб B61.

Они размещены на шести авиабазах в пяти странах, с которыми США заключили двусторонние соглашения.

Бельгия, авиабаза Кляйне Брогель (Kleine Brogel) — 10–15 бомб с возможностью доставки самолетами F-16MLU.

Германия, авиабаза Бюхель (Büchel) — 10–15 бомб, самолеты PA-200 Tornado.

Италия, авиабазы Авиано (Aviano, 20–30 бомб, самолеты F-16 C/D) и Геди (Ghedi) — 10–15 бомб, самолеты PA-200 Tornado.

Нидерланды, авиабаза Фолькель (Volkel) — 10–15 бомб, самолеты F-16MLU.

Турция, авиабаза Инджирлик (Incirlik) — 20–30 бомб, неназванные американские самолеты. В отличие от других стран, Турция не позволяет США постоянно держать на своей территории соответствующую авиацию. Это значит, что в случае конфликта либо американские самолеты прилетят на авиабазу за оружием, либо заряды оттуда будут перемещены к средствам его доставки.

Россия неоднократно требовала от США вывести из Европы тактическое ядерное оружие; Вашингтон настаивает на ответном сокращении российского тактического арсенала. «Мы долгие годы пытались добиться того, чтобы все их тактическое ядерное оружие вернулось на территорию США. Хотя бы потому, что его расположение в Европе для нас носит стратегический характер — это совсем рядом с нашими границами», — заявил в январе 2024 года министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам заседания СБ ООН. Это требование было одним из ключевых в переговорах Москвы и Вашингтона о ядерном разоружении, которые прекратились с началом полномасштабных боевых действий на Украине в феврале 2022 года.

Вернувшийся в Белый дом Дональд Трамп настаивает на том, чтобы начать с Россией и Китаем консультации об отказе от ядерного оружия. В Москве такие консультации считают необходимыми, однако они пока так и не начались. «Российско-американский диалог о стратегической стабильности нужно восстанавливать. Мы с этим согласны, — сказал 25 марта в интервью «Первому каналу» Лавров. — Безусловно, сделать это можно исключительно на основе возвращения к принципам, лежавшим в основе Договора о стратегических наступательных вооружениях и отраженным в его преамбуле, включая связь между стратегическими наступательными, стратегическими оборонительными вооружениями, включая взаимное уважение и договоренность вести дела исключительно на основе равноправия».

Если такие консультации все-таки начнутся, то один из первых шагов США мог бы быть связан именно с B61-12 в Европе, считает Дмитрий Стефанович. В то время как российское тактическое ядерное оружие в неразвернутом статусе находится на отдельных базах центрального хранения, американское в Европе расположено непосредственно в бункерах под самолетами. Исходя из этого США могли бы перевести свои бомбы в неразвернутый статус и отказаться от их совместного базирования с носителями. «Это бы продемонстрировало добрую волю США и приоткрыло дорожку к обсуждению столь волнующего их российского арсенала нестратегического ядерного оружия», — резюмировал Стефанович.