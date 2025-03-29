На что способна размещенная в Европе американская атомная бомба B61-12

На что способна размещенная в Европе американская атомная бомба B61-12США завершили ее создание в начале 2025 года
Что из себя представляет B61-12
26 марта американский журнал The National Interest (NI) опубликовал статью, посвященную особенностям новой американской гравитационной ядерной бомбы B61-12, которую США в этом году дислоцировали в Европе. Ключевая особенность этого оружия заключается в том, что в зависимости от условий эксплуатации и поставленных задач ее разрушительную силу можно регулировать. «Проще говоря, B61-12 — это четыре бомбы в одной», — поясняет издание.
У бомбы четыре режима мощности.
- 0,3 килотонны. Эту версию можно использовать как тактическую, например, чтобы предотвратить захват определенной территории. «Она уничтожила бы локальную цель, но не нанесла бы значительного ущерба окружающей местности», — поясняет NI. По расчетам проекта Nukemap (здесь и далее), радиус огненного шара при такой мощности составит 54,6 м, радиус тяжелого поражения, при котором разрушаются прочные бетонные здания и гибнут все люди, — 146 м, а площадь заражения смертельной дозой радиации — 1,44 кв. км.
- 1,5 килотонны. Она «помогла бы достичь оперативного прорыва». Радиус огненного шара — 104 м, радиус тяжелого поражения — 249 м, площадь заражения — 2,53 кв. км.
- 10 килотонн. Радиус огненного шара — 222 м, радиус тяжелого поражения — 469 м, площадь заражения — 4,91 кв. км.
- 50 килотонн. Заряд такой мощности может уничтожить целый город (сброшенная на Хиросиму в августе 1945 года атомная бомба «Малыш» имела мощность 13–16 килотонн). Радиус огненного шара — 423 м, радиус тяжелого поражения — 800 м, площадь заражения — 8,41 кв. км.
B61-12 разработали в Сандийских национальных лабораториях (Sandia National Laboratories — Sandia). Старший менеджер Sandia Скотт Кленке назвал этот боеприпас «критически важным фактором сильного и жизнеспособного сдерживания».
Всего в США действуют три крупные лаборатории, которые занимаются разработкой и созданием ядерного оружия. Они находятся в ведении Национального управления ядерной безопасности (National Nuclear Security Administration, NNSA) — структуры Министерства энергетики, которое отвечает за американский ядерный арсенал.
Кроме лаборатории Sandia, которая существует с 1949 года и расположена в городе Альбукерка (штат Нью-Мексико), созданием ядерного оружия занимаются Лос-Аламосская национальная лаборатория (Los Alamos National Laboratory, LANL), открытая в 1943 году в городе Лос-Аламос (Калифорния), и Ливерморская национальная лаборатория имени Э. Лоуренса (Lawrence Livermore National Laboratory, LLNL), которая работает с 1952 года и находится около города Ливермор (Калифорния).
Первое ядерное оружие было создано в LANL (Манхэттенский проект).
Ядерную бомбу B61 начали разрабатывать в 1960-е годы в Лос-Аламосе. На вооружение американской армии она поступила в 1968 году. Из десятка ее модификаций до недавнего времени в арсеналах США были версии 3, 4, 7 и 11. Создание B61-12 началось в рамках модернизации американских ядерных сил, которая стартовала в первый срок президента Барака Обамы (2009–2017 годы). Ее частью стала программа продления на 20 лет срока службы прежних разработок (Life Extension Program, LEP). В итоге в B61-12 были сведены воедино предыдущие модификации, дополненные новыми технологиями. Как отмечает Breaking Defense, поскольку США использовали прежде созданные ядерные заряды, извлекая их из старых корпусов, технически B61-12 — это не новое ядерное оружие, и ее появление не увеличило численность американского ядерного арсенала. По данным NNSA, всего программа создания бомбы обошлась в $9 млрд.
«B61-12 — довольно продолжительная программа, ее появление не новость. По сути, это продление срока эксплуатации заслуженной ядерной авиабомбы переменной мощности с частичным переходом на более современные комплектующие и соответствующим повышением надежности и точности», — поясняет научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователь проекта «Ватфор» Дмитрий Стефанович.
Первое испытание B61-12 прошло в 2015 году — боеприпас без ядерного заряда сбросили с истребителя-бомбардировщика F-15E на полигоне в штате Невада. Первый серийный образец выпустили в 2020 году, а к началу 2025-го США официально завершили программу модернизации.
В октябре 2023 года США объявили о создании еще одной версии этой бомбы — B61-13. Как пояснил РБК Стефанович, в то время как 12-я модификация нацелена на решение тактических задач, 13-ю можно условно назвать стратегическим оружием. Ее задача — эффективно поражать заглубленные цели и заменить самую мощную бомбу B-83 (мощность — до 1,2 мегатонны), которую США решили снять с вооружения. Максимальная мощность B61-13 — 360 килотонн.
Четкого определения у тактического ядерного оружия нет. Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN) поясняет, что тактическим считается все, что не входит в категорию стратегических вооружений в той классификации, которая приводится в российско-американских документах по контролю над вооружениями (договоры ОСВ-1 и ОСВ-2, СНП и СНВ).
Задача такого оружия — поражение конкретных целей на поле боя, а не масштабный удар по жизненно важным объектам в тылу противника. У нестратегических ракет, несущих эти заряды, дальность не превышает 5,5 тыс. км. Тем не менее при определенных условиях его могут задействовать при решении стратегических задач, отмечают эксперты.
Где в Европе размещены B61-12
О развертывании новых бомб в Европе Вашингтон объявил в январе 2025 года. США обеспечивают европейский «ядерный зонтик» в рамках механизма НАТО Nuclear Sharing. Он действует с 1954 года, когда началось размещение в Европе американского ядерного оружия. После холодной войны его арсеналы в Старом Свете стали сокращаться: если в 1971 году в регионе было более 7 тыс. боевых ядерных зарядов (пиковое значение), то к 2000-му — 480. По подсчетам «Бюллетеня ученых-атомщиков» на 2023 год, в Европе находилось около 100 ядерных бомб B61.
Они размещены на шести авиабазах в пяти странах, с которыми США заключили двусторонние соглашения.
- Бельгия, авиабаза Кляйне Брогель (Kleine Brogel) — 10–15 бомб с возможностью доставки самолетами F-16MLU.
- Германия, авиабаза Бюхель (Büchel) — 10–15 бомб, самолеты PA-200 Tornado.
- Италия, авиабазы Авиано (Aviano, 20–30 бомб, самолеты F-16 C/D) и Геди (Ghedi) — 10–15 бомб, самолеты PA-200 Tornado.
- Нидерланды, авиабаза Фолькель (Volkel) — 10–15 бомб, самолеты F-16MLU.
- Турция, авиабаза Инджирлик (Incirlik) — 20–30 бомб, неназванные американские самолеты. В отличие от других стран, Турция не позволяет США постоянно держать на своей территории соответствующую авиацию. Это значит, что в случае конфликта либо американские самолеты прилетят на авиабазу за оружием, либо заряды оттуда будут перемещены к средствам его доставки.
Россия неоднократно требовала от США вывести из Европы тактическое ядерное оружие; Вашингтон настаивает на ответном сокращении российского тактического арсенала. «Мы долгие годы пытались добиться того, чтобы все их тактическое ядерное оружие вернулось на территорию США. Хотя бы потому, что его расположение в Европе для нас носит стратегический характер — это совсем рядом с нашими границами», — заявил в январе 2024 года министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам заседания СБ ООН. Это требование было одним из ключевых в переговорах Москвы и Вашингтона о ядерном разоружении, которые прекратились с началом полномасштабных боевых действий на Украине в феврале 2022 года.
Вернувшийся в Белый дом Дональд Трамп настаивает на том, чтобы начать с Россией и Китаем консультации об отказе от ядерного оружия. В Москве такие консультации считают необходимыми, однако они пока так и не начались. «Российско-американский диалог о стратегической стабильности нужно восстанавливать. Мы с этим согласны, — сказал 25 марта в интервью «Первому каналу» Лавров. — Безусловно, сделать это можно исключительно на основе возвращения к принципам, лежавшим в основе Договора о стратегических наступательных вооружениях и отраженным в его преамбуле, включая связь между стратегическими наступательными, стратегическими оборонительными вооружениями, включая взаимное уважение и договоренность вести дела исключительно на основе равноправия».
Если такие консультации все-таки начнутся, то один из первых шагов США мог бы быть связан именно с B61-12 в Европе, считает Дмитрий Стефанович. В то время как российское тактическое ядерное оружие в неразвернутом статусе находится на отдельных базах центрального хранения, американское в Европе расположено непосредственно в бункерах под самолетами. Исходя из этого США могли бы перевести свои бомбы в неразвернутый статус и отказаться от их совместного базирования с носителями. «Это бы продемонстрировало добрую волю США и приоткрыло дорожку к обсуждению столь волнующего их российского арсенала нестратегического ядерного оружия», — резюмировал Стефанович.
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