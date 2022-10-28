Пентагон решил снять с вооружения самую мощную ядерную бомбу

Вопрос о снятии с вооружения термоядерной бомбы B83-1 ранее вызвал споры в конгрессе между республиканцами и демократами

Бомба B83 (Фото: U.S. Air Force / Master Sgt. Ken Hammond / Wikipedia)

США снимут с вооружения термоядерную бомбу B83-1, следует из опубликованной Пентагоном Стратегии национальной обороны. Defense News отмечает, что это последняя мегатонная бомба в ядерном арсенале США. Пентагон также объявил об отказе от программы по разработке крылатой ракеты морского базирования с ядерным боезарядом, указано в документе.

«Гравитационная бомба B83-1 будет снята с вооружения из-за возрастающих ограничений ее потенциала и растущих расходов на техническое обслуживание», — отмечается в документе.

Там также говорится, что в ближайшей перспективе США будут рассматривать уже существующие средства для сдерживания рисков, связанных с труднодоступными и глубоко залегающими целями. Кроме того, Пентагон, опираясь на существующие концепции, разработает новые возможности для улучшенного поражения таких целей, отмечается в документе.

B83 — термоядерная гравитационная бомба, находящаяся на вооружении в США с 1983 года и предназначенная для наведения по глубоко залегающим целям. Ее максимальная мощность составляет 1,2 мегатонны в тротиловом эквиваленте.

Планы администрации президента Джо Байдена по выводу из эксплуатации устаревшего ядерного оружия ранее вызвали споры в конгрессе. Так, против снятия с вооружения бомбы B83 весной выступили несколько республиканцев, писало издание Defense News.

Член палаты представителей Дуг Ламборн указал, что альтернативы боезаряду не только нет, но даже не начат поиск замены. «Попытка сократить любой ядерный потенциал демонстрирует, что эта администрация либо не желает, либо не способна противостоять реальности угроз, с которыми мы сталкиваемся», — заявлял он.

За скорейшее снятие с вооружения В83 выступали сенаторы-демократы Дайан Файнштейн и Эд Марки. «Ни один здравомыслящий лидер не мог подумать о развертывании ядерной бомбы, которая в 100 раз мощнее той, что была сброшена на Хиросиму», — заявил Марки.

Defense News отмечало, что в прошлом году конгресс предусмотрел $52 млн на финансирование В83, однако теперь администрация Байдена пытается прекратить выделение средств, и республиканцы, вероятно, не смогут рассчитывать на демократов в своем стремлении сохранить бомбу на вооружении. Сейчас большинством в палате представителей и сенате являются демократы, промежуточные выборы в конгресс состоятся 8 ноября.