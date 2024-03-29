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Военная операция на Украине ,  
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Во Львове сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры

Глава Львовской области сообщил об ударе по объекту критической инфраструктуры
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Глава администрации Львовской области Максим Козицкий заявил, что минувшей ночью регион был атакован беспилотниками и ракетами. По его словам, «сбить ракеты не удалось». В регионе поврежден объект критической инфраструктуры. Козицкий не уточнил, о чем именно идет речь.

По словам губернатора, пострадавших в результате обстрела нет.

Ранее о повреждении в регионе объекта критической инфраструктуры также заявили в администрации Ивано-Франковской области. В Днепропетровской области начались аварийные отключения света, в самом Днепре в некоторых районах города возникли перебои с водоснабжением.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что этой ночью в общей сложности были атакованы различные объекты в десяти регионах страны, в том числе и энергетическая инфраструктура.

22 марта в результате ночного удара были разрушены машинные цеха ДнепроГЭС. Позже в Киеве признали, что в этот же день серьезный ущерб был причинен Ладыжинской и Бурштынской ТЭС.

В Минобороны России в свою очередь сообщали об ударах возмездия в период с 16 по 22 марта в ответ на обстрелы территории России, попытки прорыва и захвата приграничных населенных пунктов.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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