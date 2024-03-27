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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об ударе по местам сборки украинских дронов

Минобороны: нанесен удар по местам сборки украинских беспилотников
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Российские войска нанесли удар по местам сборки и хранения украинских беспилотных летательных аппаратов, говорится в ежедневной сводке Минобороны.

Удар был нанесен оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией.

В результате «нанесено поражение местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, живой силе и военной технике ВСУ в 136 районах».

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Фото:Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Кроме того, российские средства ПВО уничтожили за сутки 210 украинских беспилотников и 21 снаряд реактивных систем залпового огня HIMARS и Vampire.

В сводке также говорится, что на авдеевском, донецком и южнодонецком направлениях российские войска улучшили свое положение и заняли более выгодные рубежи.

Минобороны сообщило об ударе по местам сборки украинских дронов
Минобороны сообщило об ударе по местам сборки украинских дронов

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Теги
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