Минобороны сообщило об ударе по местам сборки украинских дронов

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Российские войска нанесли удар по местам сборки и хранения украинских беспилотных летательных аппаратов, говорится в ежедневной сводке Минобороны.

Удар был нанесен оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией.

В результате «нанесено поражение местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, живой силе и военной технике ВСУ в 136 районах».

Кроме того, российские средства ПВО уничтожили за сутки 210 украинских беспилотников и 21 снаряд реактивных систем залпового огня HIMARS и Vampire.

В сводке также говорится, что на авдеевском, донецком и южнодонецком направлениях российские войска улучшили свое положение и заняли более выгодные рубежи.