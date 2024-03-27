Минобороны сообщило об ударе по местам сборки украинских дронов
Российские войска нанесли удар по местам сборки и хранения украинских беспилотных летательных аппаратов, говорится в ежедневной сводке Минобороны.
Удар был нанесен оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией.
В результате «нанесено поражение местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, живой силе и военной технике ВСУ в 136 районах».
Кроме того, российские средства ПВО уничтожили за сутки 210 украинских беспилотников и 21 снаряд реактивных систем залпового огня HIMARS и Vampire.
В сводке также говорится, что на авдеевском, донецком и южнодонецком направлениях российские войска улучшили свое положение и заняли более выгодные рубежи.
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