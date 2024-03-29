Украина сообщила о возвращении тел 121 погибшего военнослужащего
На Украину вернулись тела еще 121 погибшего военнослужащего, сообщил украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.
Речь идет о 12 воевавших на луганском, 107 на донецком и двух с запорожского направления. Штаб выразил отдельную благодарность Красному Кресту.
Личности погибших будут установлены в ходе экспертизы, после чего останки передадут семьям.
Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев, который является представителем парламентской координационной группы по вопросам военной операции, сообщил РБК позднее, что Москве вернули 29 тел погибших.
О предыдущем обмене телами погибших Москва и Киев сообщили две недели назад, 15 марта. Российская сторона забрала 69 тел погибших солдат, украинская — 100.
До этого Россия и Украина обменялись телами погибших военных 16 февраля. Тогда Саралиев говорил, что российской стороне передали 61 погибшего. В Киеве сообщали о получении 58 тел.
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