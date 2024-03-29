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Военная операция на Украине ,  
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Украина сообщила о возвращении тел 121 погибшего военнослужащего

Украинский штаб сообщил о возвращении тел 121 погибшего служащего ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине
Киев вернул 121 погибшего военного, Москва — 29. Как рассказали в украинском штабе, почти все возвращенные служащие ВСУ погибли на донецком направлении
Фото: Joe Raedle / Getty Images
Фото: Joe Raedle / Getty Images

На Украину вернулись тела еще 121 погибшего военнослужащего, сообщил украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Речь идет о 12 воевавших на луганском, 107 на донецком и двух с запорожского направления. Штаб выразил отдельную благодарность Красному Кресту.

Личности погибших будут установлены в ходе экспертизы, после чего останки передадут семьям.

Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев, который является представителем парламентской координационной группы по вопросам военной операции, сообщил РБК позднее, что Москве вернули 29 тел погибших.

Вернувшегося после обмена военного обвинили в боях на стороне Украины
Политика
Фото: John Moore / Getty Images

О предыдущем обмене телами погибших Москва и Киев сообщили две недели назад, 15 марта. Российская сторона забрала 69 тел погибших солдат, украинская — 100.

До этого Россия и Украина обменялись телами погибших военных 16 февраля. Тогда Саралиев говорил, что российской стороне передали 61 погибшего. В Киеве сообщали о получении 58 тел.

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