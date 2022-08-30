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Новым главой Росморречфлота стал Захарий Джиоев

Захарий Джиоев
Захарий Джиоев (Фото: rosmorport.ru)

Главой Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот) назначен бывший замглавы ведомства Захарий Джиоев, соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин. Документ опубликован на сайте правительства.

«Назначить Джиоева Захария Тенгизовича руководителем Федерального агентства морского и речного транспорта, освободив его от занимаемой должности», — сказано в приказе.

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Андрей Лаврищев

Другим распоряжением Мишустин освободил от должности бывшего руководителя агентства Андрея Лаврищева в связи с выходом на пенсию.

О том, что Лаврищев в ближайшее время уйдет в отставку, сообщали источники РБК в одной из судоходных компаний. Один из собеседников назвал Джиоева наиболее вероятным претендентом на должность. Чиновник представлял Росморречфлот на мероприятиях в течение последнего месяца. Пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко тогда подтвердил, что Джиоев действительно исполняет обязанности руководителя.

Однако источники утверждали, что Лаврищев покидает свой пост из-за тяжелой болезни, а не потому, что выходит на пенсию. Диагноз собеседники РБК не назвали. Лаврищев руководил Росморречфлотом с января 2021 года.

Захарий Джиоев родился в 1977 году в городе Ивантеевка Московской области. Окончил МГУ им. Ломоносова и Государственный университет морского и речного флота им. адмирала.Макарова.

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С 1999 по 2010 год работал в коммерческом секторе. В 2011-м перешел в Росморречфлот и стал заместителем начальника управления — начальника отдела экономического анализа, прогнозирования и согласования крупных сделок. В 2015 году возглавил управление экономики и финансов агентства. Замглавой Росморречфлота Джиоев стал в 2019 году.

Теги
Росморречфлот Михаил Мишустин назначение
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