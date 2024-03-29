Премьер Польши предупредил о предвоенном времени в Европе

Европейцам следует мысленно привыкнуть к наступлению предвоенной эры, это с каждым днем все яснее, сказал польский премьер Туск. Путин называл бредом заявления Запада, что Россия может напасть на Европу

Дональд Туск (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Война перестала быть признаком прошлого, возможен любой сценарий, заявил польский премьер-министр Дональд Туск в своем первом интервью международным изданиям по возвращении на должность главы правительства. Его слова приводит La Repubblica.

«Я знаю, это звучит катастрофически, особенно для людей молодого поколения, но мы должны мысленно привыкнуть к наступлению новой эры — предвоенной эпохи. Я не преувеличиваю. С каждым днем это становится все очевиднее», — сказал Туск.

Премьер также напомнил, что предупреждал об опасности, которую представляет Россия, еще в 2009 году, но тогда «люди пожали плечами: конечно, поляк, русофоб», а теперь в столицах Европы отношение к этой проблеме меняется. При этом, продолжил он, испанский премьер Педро Санчес недавно попросил не использовать слово «война» в официальных заявлениях, дабы не вызывать абстрактными словами лишнее беспокойство. «Я ответил, что в моей части Европы война больше не является абстракцией и что наш долг не обсуждать, а действовать и готовиться к защите», — подчеркнул Туск.

Кремль неоднократно утверждал о прямой вовлеченности западных стран в конфликт России и Украины. В конце марта представитель президента Дмитрий Песков заявил о нахождении страны в состоянии войны. «Да, это начиналось как специальная военная операция, но как только там образовалась эта компашка, когда коллективный Запад стал участником этого на стороне Украины, для нас это уже стало войной. Я в этом убежден», — пояснил он.

Позднее Песков объяснил, что имел в виду фактическую ситуацию, но юридически специальная военная операция продолжается. На вопрос об осуждении части граждан за публикацию пацифистских лозунгов со словом «война» он ответил, что там «иной контекст». «Потому что это в разном контексте слово «война» употребляется. Вы просто сравните, какой контекст у меня и какой контекст в тех случаях, которые вы приводите», — уточнил представитель Кремля.

Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию назвал бредом заявления западных политиков, что Россия может напасть на Европу.