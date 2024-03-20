Производитель оружия заявил об индустриальной «войне мощностей» с Россией

На фоне роста спроса на оборонную промышленность производители оружия в Европе вынуждены соперничать за мощности, в том числе оборудование и электричество, с «мирными» предприятиями, заявил директор Nammo Брандтцег

Фото: Fabian Bimmer / Getty Images

Европе следует сделать более доступными производственные мощности для предприятий оборонной промышленности, включая оборудование и электроэнергию, заявил в интервью Financial Times исполнительный директор норвежско-финского производителя вооружений Nammo Мортен Брандтцег.

По его мнению, европейские политики и общество находятся в «режиме мирного времени», при том, что значительная часть оборонной промышленности после начала конфликта на Украине нарастили объемы производства.

Он считает, что европейским властям следует рассмотреть законодательство, аналогичное американскому Закону об оборонном производстве, который наделяет президента США полномочиями приказать компаниям отдавать приоритет государственным контрактам.

«Должно ли быть какое-то законодательство, согласно которому в определенные кризисные периоды европейские производители оборонной продукции в первую очередь получают доступ к производственному оборудованию для его покупки? Это предусмотрено законом в США, но не регулируется в Европе», — сказал он, добавив, что «это область, где мы можем совершенствоваться».

Как пишет FT, ожидается, что Nammo получит поддержку в размере более €300 млн как от правительств отдельных стран, таких как Норвегия и Финляндия, так и от ЕС в целом, что эквивалентно сумме, которую она вложила бы за десятилетие в мирное время. Она также инвестирует около €150 млн собственных средств ежегодно.

«На мой взгляд, мы должны еще больше нарастить [производство]. Мы должны наращивать его быстрее. У нас начался хороший процесс, но мы должны продолжать работать быстрее. Мы находимся в промышленной войне за мощности», — заявил Брандтцег.

Digital MBA: менеджмент в эпоху «цифры» Онлайн-курс поможет прокачать лидерские и

цифровые навыки. Оставить заявку

В прошлом году Nammo планировал расширить цеха в Норвегии на фоне роста заказов на оружие, однако этому препятствовала нехватка электроэнергии в связи с тем, что мощности уходили на строительство нового дата-центра TikTok. Брандтцег тогда говорил, что «власти должны выбирать между хранением видео с котиками и обеспечением критически важных социальных функций».

Nammo производит широкий спектр оборонной продукции и является одним из двух европейских производителей двигательных установок для ракет и реактивных снарядов. Киев не раз заявлял о необходимости такого вооружения для укрепления противовоздушной обороны.

По словам Брандтцега, Nammo ведет переговоры с Пентагоном о том, чтобы стать третьим поставщиком ракетных двигателей в США, чтобы помочь «укрепить промышленную базу в западном мире».

Москва осуждает военную помощь Украине и заявляет, что это затягивает конфликт, но не изменит его исхода.