В Днепре второй раз за ночь прогремели взрывы

В Днепре второй раз за ночь прогремели взрывы

Этой ночью украинские СМИ сообщали о взрывах в Киевской, Днепровской и Черкасской областях. В настоящее время воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. Повторные взрывы прогремели в Днепре

Фото: Reuters

В Днепре второй раз за ночь прогремели взрывы, сообщают РБК-Украина и «Суспильне». Воздушная тревога в настоящее время объявлена на всей территории Украины.

Ранее этой ночью украинские СМИ сообщали о взрывах и работе ПВО в Киевской, Днепровской и Черкасской областях. Позже власти Днепропетровской области уточнили, что атакованы были несколько объектов критической инфраструктуры. Один из районов города Каменского остался без электричества.

Также ранее «24-й канал» сообщал о взрыве в Одессе, однако в Силах обороны Юга позже уточнили, что взрыв произошел из-за мины, которую прибило к берегу из-за штормовой погоды.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.