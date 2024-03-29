В Днепре второй раз за ночь прогремели взрывы
В Днепре второй раз за ночь прогремели взрывы, сообщают РБК-Украина и «Суспильне». Воздушная тревога в настоящее время объявлена на всей территории Украины.
Ранее этой ночью украинские СМИ сообщали о взрывах и работе ПВО в Киевской, Днепровской и Черкасской областях. Позже власти Днепропетровской области уточнили, что атакованы были несколько объектов критической инфраструктуры. Один из районов города Каменского остался без электричества.
Также ранее «24-й канал» сообщал о взрыве в Одессе, однако в Силах обороны Юга позже уточнили, что взрыв произошел из-за мины, которую прибило к берегу из-за штормовой погоды.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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