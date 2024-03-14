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Политика ,  
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Лавров назвал хамством отказ послов ЕС от встречи с ним

Глава МИД Сергей Лавров счел хамством отказ послов ЕС встретиться с ним
Российское руководство учтет, что у послов стран Евросоюза нет желания общаться, сказал Лавров, комментируя отказ дипломатов от встречи перед выборами. На встрече планировалось обсудить в том числе вопросы «вмешательства»
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: ТАСС)

Коллективный отказ послов стран Евросоюза от встречи с главой российского МИДа Сергеем Лавровым сам министр расценивает как хамство. Об этом он заявил в интервью для программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

«Это для меня большая загадка. По большому счету, это хамство. Раз они так относятся к возможности пообщаться с представителями российского руководства, то мы, конечно, учтем, что у них к этому нет интереса. Пусть пока в своих кабинетах посидят, поразговаривают со своими столицами по телефону», — сказал он.

В интервью Лавров также рассказал о своих планах посетить Донбасс. Я» туда собираюсь. В Луганске и Донецке открыты представительства МИД России. В Запорожской и Херсонской областях они будут созданы чуть позже. Хочу съездить туда и поговорить с сотрудниками наших представительств. Посмотреть, в чем они нуждаются», — сообщил он.

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Сергей Лавров

4 марта Лавров заявил, что послы стран ЕС за два дня до встречи с ним уведомили об отказе присутствовать на ней. Встреча должна была быть посвящена вопросам предстоящих выборов президента в России.«У нас накопилось много материалов о том, как посольства Евросоюза в Москве готовятся к нашим выборам президента, какие [используют] механизмы вмешательства, создание каких-то поддерживающих проектов для наших несистемных оппозиционеров. В общем, вещи, которыми посольства не имеют права заниматься», — рассказывал Лавров о повестке несостоявшейся встречи.

Коллективный отказ пословот встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым является «стандартной практикой» координации между членами Евросоюза, объяснял официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

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Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
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