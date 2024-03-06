В ЕС назвали причину коллективного отказа послов от встречи с Лавровым

В ЕС назвали причину коллективного отказа послов от встречи с Лавровым

Сергей Лавров (Фото: РИА Новости)

Коллективный отказ послов стран Евросоюза (ЕС) от встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым является «стандартной практикой» координации между членами союза. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано в разговоре с «РИА Новости».

По словам Стано, одновременный отказ дипломатов от встречи с главой российского МИДа связан с тем, что участники ЕС проводят совместную внешнюю политику.

«Это стандартная практика, когда посольства стран ЕС координируют между собой плановую работу и взаимодействие с властями принимающей страны, поскольку ЕС продвигает и реализует общую внешнюю политику», — сказал Стано.

Также представитель внешнеполитической службы ЕС подчеркнул, что дипмиссии принимают решения о встречах с представителями страны, в которой они аккредитованы, после консультаций со штаб-квартирами на родине.

4 марта Лавров заявил, что послы Евросоюза отказались от переговоров с ним по вопросу президентских выборов в России. Глава МИДа получил коллективный отказ за два дня до встречи.

По словам Лаврова, российский МИД инициировал встречу, поскольку у Москвы накопилось «множество материалов» о том, как посольства Евросоюза готовятся ко вмешательству в выборы президента России. Дипмисии, в частности, поддерживают проекты несистемных оппозиционеров, сказал Лавров.

Выборы президента России пройдут 15–17 марта. На пост баллотируются Николай Харитонов от КПРФ, Леонид Слуцкий от ЛДПР, Владислав Даванков от партии «Новые люди» и Владимир Путин как самовыдвиженец. Путин после внесения поправок в Конституцию может баллотироваться еще на два срока, сейчас идет его четвертый срок на посту главы государства.