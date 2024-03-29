The Telegraph сообщила о воюющих на стороне ВС Украины исламистах
Один из радикальных исламистов, воюющих на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), подозревается в убийстве британского десантника Дэниела Берка, тело которого было обнаружено в Запорожской области в августе прошлого года, пишет The Telegraph со ссылкой на данные украинского следствия.
Газета напоминает, что Берка, который отправился на Украину в 2022 году для участия в боевых действиях на стороне ВСУ, нашли почти в 50 км от линии фронта с несколькими пулями в голове и шее. Его тело было спрятано в канализации возле стрельбища.
По данным The Telegraph, украинское следствие подозревает в убийстве британца «джихадиста» Абдельфетаха Нурина, имеющего двойное гражданство Австралии и Алжира. Нурин, также известный как «Джихади Адам», предположительно, выехал из Украины, в настоящее время его местоположение не известно.
Как уточнил газете детектив британской полиции Льюис Хьюз, Берк ранее ездил в Сирию, где воевал вместе с курдскими Отрядами народной самообороны (YPG) против «Исламского государства» (ИГИЛ, группировка признана террористической и запрещена в России). После возвращения в Великобританию ему было предъявлено обвинение в трех террористических преступлениях, он провел под стражей семь месяцев, прежде чем обвинения были сняты.
Через три дня после начала российской военной операции президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании интернационального легиона территориальной обороны для привлечения добровольцев из-за рубежа. Вступить туда выразили желание более 20 тыс. человек из 52 стран, заявляли прошлой весной в Минобороны Украины, однако The New York Times называла эту цифру завышенной.
Российские власти считают иностранных добровольцев, воюющих за ВСУ, наемниками.
О том, что на стороне ВСУ воюют радикальные исламисты, неоднократно заявляли российские власти. Так, директор ФСБ Александр Бортников еще в октябре говорил, что в составе ичкерийских и крымско-татарских подразделений против России воюют члены ИГИЛ. «Они же входят в диверсионно-разведывательные группы, забрасываемые на российскую территорию для совершения нападений и терактов», — отмечал глава спецслужбы.
После теракта в «Крокус Сити Холле», жертвами которого стали более 140 человек, Бортников заявил, что хоть в нападении и участвовали радикальные исламисты, западные и украинские спецслужбы могут быть к нему причастны. «Мы думаем, что это так. Во всяком случае мы сейчас говорим о той фактуре, которой располагаем. Это общая информация, но есть и у них огромные наработки», — сказал он, отвечая на вопрос, стоят ли за терактом США, Великобритания и Украина.
Накануне в СК сообщили, что исполнители теракта в «Крокусе» получали денежные средства и криптовалюту с Украины. Президент Владимир Зеленский исключал причастность Украины к теракту. По его мнению, российские власти «просто пытаются свалить все на кого-то другого».
Всего в рамках дела о теракте были задержаны 12 человек, четырех из них ФСБ назвала непосредственными исполнителями. Это Далерджон Мирзоев, Саидакрами Муродали Рачабализода, Шамсиддин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов, все — граждане Таджикистана, Басманный суд арестовал их до 22 мая. Ответственность за нападение на «Крокус» взяло на себя афганское крыло ИГИЛ «Вилаят Хорасан» (признана террористической и запрещена в России).
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