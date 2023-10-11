Глава ФСБ заявил о воюющих на Украине против России членах ИГИЛ

Александр Бортников (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Члены террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) воюют на стороне Украины против России, заявил директор ФСБ Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб.

«Располагаем достоверными данными, что в составе ичкерийских и крымско-татарских подразделений против нас воюют игиловцы и им подобные. Они же входят в диверсионно-разведывательные группы, забрасываемые на российскую территорию для совершения нападений и терактов», — сказал Бортников (цитата по «РИА Новости»).

Глава ФСБ отметил, что правительства западных стран «активно способствуют перемещению боевиков в зону украинского конфликта».

По словам Бортникова, служба безопасности зафиксировала участие в боевых действиях со стороны Украины «сотрудников 13 европейских ЧВК и членов девяти иностранных военизированных прокси-формирований». Он обвинил США и НАТО в превращении Украины в «источник военной и террористической угрозы» на границе с Белоруссией.

19 июня директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что формирование агентурной сети Украины для диверсий в России ничем не отличается от деятельности ИГ.

Так он прокомментировал сообщение CNN, опубликованное в начале июня, о том, что Украина создала сеть агентов внутри России, работающих над диверсиями против российских объектов, и начала предоставлять им беспилотники для атак.