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Карл III прибыл с первым визитом в Германию вместо Франции

Карл III приехал в Германию после переноса визита Францию
Первый зарубежный визит британского монарха планировался во Францию, однако был перенесен из-за протестов и забастовок на фоне пенсионной реформы

Карл III прибыл с первым визитом в Германию вместо Франции
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Король Великобритании Карл III и его супруга, королева-консорт Камилла прибыли в Германию, передает агентство DPA. Это первый визит британского монарха за границу после восхождения на престол. В то же время в качестве члена королевской семьи он ранее посещал страну 40 раз.

После прилета в Берлин Карл III вместе с женой отправились к Бранденбургским воротам, где с воинскими почестями и в присутствии зрителей с флажками Британии и Германии их встретил немецкий президент Франк-Вальтер Штайнмайер и его супруга Эльке Буденбендер, отмечает СNN.

«Это большая радость иметь возможность продолжать углублять давнюю дружбу между нашими народами», — отметили в совместном заявлении британский монарх и его супруга.

Штайнмайер, в свою очередь сообщил, что Европа и Германия хочет «тесных и дружеских отношений с Соединенным Королевством даже после Brexit», передает Reuters. Ведущий немецкого телеканала NTV отметил, что Камилла выбрала для поездки платье «европейского синего» цвета (флаг ЕС представляет собой желтые звезды на синем фоне. — РБК).

После церемонии у Бранденбургских ворот королевская чета отправилась на банкет в президентский дворец. Bild пишет, что на приеме будет присутствовать бывший канцлер Германии Ангела Меркель и рок-музыкант Кампино (настоящее имя — Андреас Фреге) – вокалист группы Die Toten Hosen. Среди блюд в меню — маринованный карп, говяжий бульон, тарталетки со шпинатом, корнеплодами и грибами, из алкоголя — только немецкие вина, отмечает издание. 

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Карл III официально стал королем Великобритании в прошлом сентябре. Это произошло после того, как скончалась его мать, Елизавета II, правившая страной на протяжении 70 лет. Королеве было 96 лет.

По изначальному плану, с первым зарубежным визитом Карл III должен был отправиться во Францию 26-29 марта, однако в итоге поездка была перенесена из-за продолжающихся в стране забастовок и протестов на фоне пенсионной реформы, отмечает France 24. Французский лидер Эмманюэль Макрон позже допустил, что визит британского монарха может состояться летом.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Карл III Германия Франция

Карл III Виндзор

Король Великобритании

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