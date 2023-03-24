В Кремле обсудили отставку губернатора Омской области

В Кремле обсуждают отставку губернатора Омской области Александра Буркова. Вероятность его ухода высокая, рассказали источники РБК

Александр Бурков (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

В Кремле обсуждают отставку губернатора Омской области Александра Буркова, рассказал РБК источник, знакомый с обсуждением вопроса, и подтвердил собеседник в правительстве. Вероятность отставки главы Омской области высокая, уточнил один из источников РБК, однако финальное решение еще не принято.

Бурков не ответил на звонок и сообщение РБК. РБК направил запрос в пресс-службу губернатора Омской области.

Полномочия Буркова истекают в сентябре 2023 года, он отработал один губернаторский срок. В начале февраля на встрече с блогерами глава региона так высказался о возможности выдвижения на второй срок: «Есть, безусловно, определенная усталость. Есть, безусловно, и желание продолжить начатое, потому что не все реализовано. Порох в пороховницах еще есть. Хочется оправдать ожидания людей».

Глава Омской области — член «Справедливой России — За правду» и один из двух губернаторов от этой партии (второй — глава Чувашии Олег Николаев). В случае, если Бурков покинет свой пост, а новым врио губернатора будет назначен не эсер, «Справедливая Россия — За правду» окажется в том же положении, что и ЛДПР, — после недавней отставки главы Смоленской области Алексея Островского у либерал-демократов остался только один регион — Хабаровский край во главе с Михаилом Дегтяревым.

В губернаторских выборах 2018 года Бурков участвовал в качестве самовыдвиженца, но его поддерживали единороссы и эсеры.

Эксперты Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) в своем январском докладе называли губернатора Омской области в числе кандидатов на отставку. В качестве негативных факторов авторы доклада приводили следующие: произошедшее в августе прошлого года «обрушение части многоквартирного дома, жители которого в течение трех лет предупреждали чиновников о подобных рисках», а также внесенное Генпрокуратурой представление руководству региона «по поводу недостаточных темпов строительства социальных объектов и проведения капремонта». Надзорное ведомство отмечало, что сорвана реализация нацпроектов.

«Куда ни копни, везде жидко»

28 февраля в ходе селекторного совещания по программе капремонта школ в 2023 году секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак и министр просвещения Сергей Кравцов раскритиковали как омских единороссов, так и Буркова.

Кравцов, в частности, заявил, что «губернатор [Бурков] нас уверял публично, что деньги найдет из регионального бюджета на строительство школ»: «На сегодняшний день мы видим, что нужны дополнительные средства. Их нет. Мы школы не переносим на 2024 год. У нас есть соответствующее решение президента. <…> Поэтому как губернатор пойдет на выборы с такими долгами, я не знаю. Лично я бы на его месте по-другому поступил», — посоветовал министр.

Турчак, комментируя одну из реплик Кравцова, заявил: «Сергей Сергеевич [Кравцов] упомянул, что губернатор Омской области — представитель другой партии. Но, Сергей Сергеевич, на самом деле он больше единоросс, чем некоторые из наших коллег. Поэтому, когда такое происходит в Омской губернии, тоже есть вопросы».

Говоря о ситуации с проектами дополнительной догазификации, секретарь генсовета партии власти возмутился: «Почему заместитель генерального прокурора должен к этому подключаться, заместитель председателя Следственного комитета? Вы там на месте-то будете заниматься проектной деятельностью?»

«Куда ни копни, везде жидко. И одни сказки и рассказы про выпадающие доходы областного бюджета. <…> И выборы губернатора пройдут в соответствии с законом в сентябре 2023 года. Кого мы будем поддерживать? Кандидата, который свои предвыборные обещания не выполняет? Вы там соберитесь узким кругом и подумайте, с чем пойдете на выборы», — резюмировал Турчак.

Позже Бурков в своем телеграм-канале написал, что «признавать недоработки и принимать критику сложно, но нужно»: «Секретарь генсовета ЕР Андрей Анатольевич Турчак предложил определиться в этих условиях с предвыборной программой и гарантиями гражданам, учитывая, какая поддержка оказывается «Единой Россией» региону. <…> Возможно, если бы я работал исключительно в парадигме «от выборов к выборам», не пришлось бы рисковать и брать на себя максимум обязательств, а удовлетворяться средним показателем в строительстве школ и детских садов. Взялись мы, тем не менее, по полной. Как в былые времена — пятилетку за три года». Губернатор отметил, что по детским садам справились лучше, а по школам отстали: «Строительный комплекс после многолетнего простоя оказался не готов ни к темпам, ни к объемам. Сказались, конечно, и ковид, и вызовы последнего времени».

Бурков заверил, что проблемы уже решаются. «Стройки будут завершены в срок. Добавлю, не ошибается только тот, кто ничего не делает», — написал губернатор.