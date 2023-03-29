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В китайской провинции Хайнань чиновникам поручили не преследовать бизнес

Власти провинции Хайнань в Китае попросили не преследовать бизнес, а заботиться о нем
Органам управления провинции Хайнань рекомендовали «создать честную и справедливую» правовую среду, следить за тем, чтобы интересы бизнесменов не ущемлялись, а также смягчить наказания за незначительные правонарушения
Фото: Bobby Yip / Reuters
Фото: Bobby Yip / Reuters

Власти китайской курортной провинции Хайнань обратились к местным чиновникам, попросив их реже арестовывать и задерживать предпринимателей, чтобы способствовать развитию частной инициативы. Соответствующее уведомление было опубликовано на сайте местного правительства. Документ содержит список мер, которые должны возродить доверие частного бизнеса.

Местным органам управления рекомендуется «создать честную и справедливую» правовую среду, следить за тем, чтобы интересы бизнесменов не ущемлялись, а также отменить или смягчить наказания за незначительные правонарушения.

Также среди мер, разработанных властями, — поручение поддержать частный бизнес, «неуклонно поощрять, поддерживать и направлять развитие негосударственного сектора экономики», проявлять «заботу» о частных предприятиях и частных предпринимателях и требование «оперативно реагировать на идеологические опасения» бизнеса.

Власти провинции считают важным поддерживать известных предпринимателей, способствовать повышению их узнаваемости в обществе. Органы пропаганды и местная торгово-промышленная ассоциация должны рекомендовать их для участия в обсуждении государственных задач.

Кроме того, следует улучшить механизмы взаимодействия с бизнесом, чтобы помогать предпринимателям решать стоящие перед ними практические задачи, и в целом способствовать построению «нового типа дружественных отношений между властью и бизнесом», говорится в документе.

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Документ разработан как одна из мер, которые нужны, чтобы ускорить экономический рост в стране, который глава КНР Си Цзиньпин рассматривает как одну из главных задач, пишет Bloomberg.

В начале прошлой недели Си Цзиньпин побывал с двухдневным визитом в Москве. 20 марта Си и президент России Владимир Путин провели неформальную встречу, которая длилась четыре с половиной часа, 21 марта — формальные переговоры в составе делегаций. Председатель КНР заявил, что Китай и Россия показали образцовый пример отношений между великими державами.

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Наталья Демченко Наталья Демченко
Китай бизнесмен экономический рост
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