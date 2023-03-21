Генсек НАТО назвал число стран, увеличивших военные расходы до 2% ВВП

Йенс Столтенберг (Фото: Johanna Geron / Reuters)

Только семь из 30 стран НАТО выполнили задачу по увеличению оборонных расходов до уровня 2% ВВП. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, представляя ежегодный отчет за 2022 год, трансляцию вели на сайте НАТО.

«На данный момент оборонные расходы семи стран НАТО достигли 2% ВВП, мы рассчитывали, что их будет больше», — сказал Столтенберг. По его словам, на саммите в Вильнюсе, который пройдет в июле, страны альянса должны будут принять новые обязательства — повысить военные расходы выше 2% ВВП.

В 2014 году страны НАТО обязались довести военные расходы до нормы в 2% ВВП и не снижать их. За год до этого более 2% тратили на оборону только четыре входящие в НАТО страны — США (4,4%), Великобритания (2,4%), Греция (2,3%) и Эстония (2%).

15 февраля Столтенберг напомнил, что странам альянса следует тратить не менее 2% своего валового продукта на оборону, как того требует норматив, поставленный в 2014 году. «Если в 2014 году обязательство потратить 2% было правильным, то сейчас это решение стало еще правильнее, потому что мы живем в более опасном мире», — отметил он. По его словам, 2% — это минимальный уровень и странам требуется наращивать военные расходы еще больше.

Агентство Associated Press тогда уточняло, что, согласно последним оценкам НАТО, десять стран близки к этой цели или выполнили норматив, еще 13 тратят около 1,5% ВВП на оборону или меньше.

Как писало со ссылкой на источники издание Politico, военачальники НАТО весной представят обновленный региональный план обороны. Для его реализации потребуется увеличить численность военных до 300 тыс. человек, чтобы «противостоять реалистичной России», говорил собеседник издания.