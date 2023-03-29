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Токаев предложил повысить налоги для крупного сырьевого бизнеса

Президент Казахстана Токаев предложил повысить налоги для крупного сырьевого бизнеса
Налоговая политика Казахстана должна подразумевать, что добывающие и экспортирующие сырье компании платят высокие налоги, заявил президент Касым-Жомарт Токаев. Это мировая практика, которая себя хорошо зарекомендовала, считает он
Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев (Фото: Global Look Press)

Экспортирующие из Казахстана сырье компании должны платить больше налогов в казну, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев, выступая перед новым парламентом страны, передает Informburo.kz.

«Такая практика давно и успешно зарекомендовала себя в мире. И это справедливо», — сказал президент. Он также предложил дифференцировать ставки по корпоративному подоходному налогу (КПН) и налогу на добавленную стоимость (НДС). Эти платежи, по его словам, «формируют львиную долю госбюджета».

В целом новая модель налоговой политики должна обеспечить «оптимальное распределение национального богатства», точеную поддержку приоритетных отраслей экономики и высокий уровень экономической активности, заявил Токаев. По его словам, налоговый кодекс и налоговая политика страны должны быть «понятными и стабильными», а весь процесс взаимодействия налоговых органов с бизнесом нужно оцифровать. Это позволит упростить жизнь предпринимателям и обеспечить рост налоговых платежей в бюджет.

19 марта в Казахстане состоялись выборы в нижнюю палату парламента, в результате которых представительство получили шесть из семи участвовавших в выборах партий. Правящая партия «Аманат» получила 53,9% голосов и 40 мест в парламенте; партия «Ауыл» — 10,9% и восемь мандатов; партия Respublica — 8,59% и шесть мандатов, «Ак жол» — 8,41% и шесть мандатов; Народная партия Казахстана (НПК) — 6,8% и пять месть в парламенте; Общенациональная социал-демократическая партия (ОСДП) — 5,2% и четыре мандата. В голосовании, по данным ЦИК, приняли участие 54,19% избирателей, это самый низкий показатель минимум за десять лет. На прошлых выборах, в 2021 году, явка была 63,3%, на выборах в 2016-м — 77%. Эти выборы прошли в досрочном порядке — их правительство Казахстана объявило завершающим этапом реформ, начатых Токаевым после массовых протестов в стране в январе 2022 года.

Утром 29 марта правительство Казахстана ушло в отставку после выборов. Выбирать нового премьер-министра будут президент и партия, которая набрала большинство мест в парламенте, — «Аманат».

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Наталья Демченко Наталья Демченко
Касым-Жомарт Токаев налоги Казахстан
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