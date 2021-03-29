Кремль сообщил детали видеоконференции между Путиным, Меркель и Макроном

Ангела Меркель, Эмманюэль Макрон и Владимир Путин (Фото: Charles Platiau / EPA / ТАСС)

Москва продолжает согласование проведения видеоконференции с участием канцлера ФРГ Ангелы Меркель, а также президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, эти переговоры готовятся не как мероприятие формата «Нормандской четверки». Вместе с тем, как отметил Песков, лидеры государств могут затронуть тему вооруженного конфликта в Донбассе, однако она не будет единственной.

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт на брифинге в Берлине сообщил, что видеоконференция с участием Путина, Меркель и Макроном 29 марта не состоялась. «Могу вам сегодня сказать только, что это мероприятие сегодня не состоялось. У меня нет дальнейших деталей для вас», — заявил он.

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