Москва заявила о намерении спасти отношения с США от «падения в пропасть»

Прибывший в столицу для консультаций посол России в США Анатолий Антонов отметил, что нынешняя ситуация в отношениях с Вашингтоном не отвечает интересам Москвы

Фото: Дмитрий Коробейников / ТАСС

Россия не заинтересована в том, чтобы отношения Москвы и Вашингтона «полностью упали в пропасть». Такое заявление сделал в четверг журналистам посол России в США Анатолий Антонов, прибывший ранее в Москву для консультаций после недавних высказываний президента США Джо Байдена.

«Меня пригласили, чтобы посмотреть, что нужно сделать, чтобы наши отношения не полностью упали в пропасть. Такая ситуация не отвечает нашим интересам», — сказал дипломат (цитата по ТАСС).

Как уточнил Антонов, у России и США как двух крупных держав и постоянных членов Совета безопасности ООН нет времени ссориться. «Надо делать конкретные дела, бороться с общими вызовами и угрозами, а таковых у нас, к сожалению, очень много», — сказал посол.

О сроках возвращения в США Антонов ответить затруднился, уточнив, что это будет решать руководство России. «Это не я решаю, я же не в отпуск приехал», — сказал он. На вопрос о возможной предстоящей встрече с президентом Владимиром Путиным дипломат ответил: «Наверное, этот вопрос надо не мне задавать: есть ли время у Владимира Владимировича встретиться со мной».