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Москва заявила о намерении спасти отношения с США от «падения в пропасть»

Прибывший в столицу для консультаций посол России в США Анатолий Антонов отметил, что нынешняя ситуация в отношениях с Вашингтоном не отвечает интересам Москвы
Фото: Дмитрий Коробейников / ТАСС
Фото: Дмитрий Коробейников / ТАСС

Россия не заинтересована в том, чтобы отношения Москвы и Вашингтона «полностью упали в пропасть». Такое заявление сделал в четверг журналистам посол России в США Анатолий Антонов, прибывший ранее в Москву для консультаций после недавних высказываний президента США Джо Байдена.

«Меня пригласили, чтобы посмотреть, что нужно сделать, чтобы наши отношения не полностью упали в пропасть. Такая ситуация не отвечает нашим интересам», — сказал дипломат (цитата по ТАСС).

Как уточнил Антонов, у России и США как двух крупных держав и постоянных членов Совета безопасности ООН нет времени ссориться. «Надо делать конкретные дела, бороться с общими вызовами и угрозами, а таковых у нас, к сожалению, очень много», — сказал посол.

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О сроках возвращения в США Антонов ответить затруднился, уточнив, что это будет решать руководство России. «Это не я решаю, я же не в отпуск приехал», — сказал он. На вопрос о возможной предстоящей встрече с президентом Владимиром Путиным дипломат ответил: «Наверное, этот вопрос надо не мне задавать: есть ли время у Владимира Владимировича встретиться со мной».

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В четверг Антонов побывал в Госдуме на закрытом заседании комитета по международным делам. Он уточнил, что высказанные на встрече идеи по диалогу между Москвой и Вашингтоном будут учтены в дальнейшей работе.

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Посол России в США прибыл в Москву в минувшее воскресенье. Антонов был приглашен в Москву для консультаций после слов Байдена в адрес российского коллеги. Байден утвердительно ответил на вопрос журналиста, считает ли он Путина убийцей.

Автор
Мария Бондаренко
Анатолий Антонов посол России в США
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