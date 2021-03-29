Директор ФБК сообщил об аресте своего отца

Иван Жданов связывает уголовное дело против отца со своей политической деятельностью. В СК Ростовской области заявили, что не располагают информацией о деле

Иван Жданов с отцом Юрием Ждановым (Фото: zhdanovivan / Facebook )

Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан Минюстом иноагентом) Иван Жданов в Facebook сообщил об аресте своего отца. По его словам, на допрос Юрия Жданова вызвали 26 марта, а на следующий день суд постановил отправить его в следственный изолятор.

По словам директора ФБК, уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий) и связано с тем периодом, когда Юрий Жданов работал в администрации поселка Искателей в Ненецком автономном округе. Будучи членом жилищной комиссии, он рекомендовал выделить женщине квартиру по договору социального найма. Потом выяснилось, что она уже получала жилищную субсидию, договор признали недействительным, а квартиру у нее отобрали.

«У меня нет никаких сомнений, что эта уголовка связана со мной и с тем, что я делаю», — написал Жданов. По словам оппозиционера, его 66-летний отец сейчас является пенсионером и живет в Ростовской области. У него множество болезней, а лекарства передать в СИЗО родственникам не разрешили.

«Мы предполагаем, что он в СИЗО 5 Ростова-на-Дону, но пока точных данных нет», — заявил Иван Жданов РБК.