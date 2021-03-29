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Директор ФБК сообщил об аресте своего отца

Иван Жданов связывает уголовное дело против отца со своей политической деятельностью. В СК Ростовской области заявили, что не располагают информацией о деле
Иван Жданов с отцом Юрием Ждановым
Иван Жданов с отцом Юрием Ждановым (Фото: zhdanovivan / Facebook )

Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан Минюстом иноагентом) Иван Жданов в Facebook сообщил об аресте своего отца. По его словам, на допрос Юрия Жданова вызвали 26 марта, а на следующий день суд постановил отправить его в следственный изолятор.

По словам директора ФБК, уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий) и связано с тем периодом, когда Юрий Жданов работал в администрации поселка Искателей в Ненецком автономном округе. Будучи членом жилищной комиссии, он рекомендовал выделить женщине квартиру по договору социального найма. Потом выяснилось, что она уже получала жилищную субсидию, договор признали недействительным, а квартиру у нее отобрали.

«У меня нет никаких сомнений, что эта уголовка связана со мной и с тем, что я делаю», — написал Жданов. По словам оппозиционера, его 66-летний отец сейчас является пенсионером и живет в Ростовской области. У него множество болезней, а лекарства передать в СИЗО родственникам не разрешили.

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Фото:Алексей Куденко / РИА Новости

«Мы предполагаем, что он в СИЗО 5 Ростова-на-Дону, но пока точных данных нет», — заявил Иван Жданов РБК.

Старший помощник руководителя следственного управления (по взаимодействию со СМИ) СК России по Ростовской области Галина Гагалаева сообщила РБК, что не располагает информацией по этому делу.

В Советском районном суде Ростова-на-Дону РБК сообщили, что не рассматривали дело Жданова.

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РБК направил запрос в СК России.



Юрий Жданов в разные годы был заместителем главы Нарьян-Мара, возглавлял региональное отделение «Справедливой России».

Основатель ФБК Алексей Навальный был задержан и арестован в середине января по возвращении из Германии, где проходил лечение после отравления. ФСИН обвинила его в нарушении условий испытательного срока по делу «Ив Роше» и потребовала заменить наказание на реальное. Суд удовлетворил это ходатайство, наказание Навальный отбывает в покровской ИК-2. Оппозиционер сообщил, что в заключении у него появились проблемы со здоровьем и пожаловался на «пытки бессонницей».

Авторы
Артем Филипенок Артем Филипенок, Екатерина Костина Екатерина Костина
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