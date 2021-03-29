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Штаб Бабарико объявил о создании партии «Вместе»

Экс-глава Белгазпромбанка отметил, что никогда не состоял в партиях. По его словам, он не предполагал, что такая форма объединения имеет право на существование в наше время. «Но белорусы показывают, что я был не прав», — сказал он
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Штаб экс-кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико, который в настоящее время находится в СИЗО, объявил о создании партии «Вместе». Об этом сообщается в Telegram-канале штаба.

«Нам нельзя останавливаться на полпути. Мы создаем партию «Вместе». Я никогда не состоял ни в какой партии и не предполагал, что такая форма объединения людей имеет право на существование в XXI веке. Но белорусы показывают, что я был не прав. Нам нужна партия», — приводятся в сообщении слова Бабарико.

В штабе отметили, что создание партии поможет объединить действия разрозненных инициатив, обеспечить работу групп и объединений внутри Белоруссии, а также «показать большинство людей, которое устало жить в атмосфере лжи, ненависти и страха».

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Виктор Бабарико

«Мы <...> должны помочь друг другу поверить в себя, в соседа, в свою страну. Нельзя оставлять раковую опухоль страха и беспомощности нашим детям и внукам», — отметил Бабарико.

В июне прошлого года Комитет государственного контроля Белоруссии провел обыски в головном офисе Белгазпромбанка, который принадлежит «Газпрому» и Газпромбанку. Было изъято более $4 млн наличными и ценные бумаги более чем на $500 тыс. Тогда же силовики задержали около 30 сотрудников банка. В ведомстве заявили, что некоторые из них создали организованную преступную группу, которая выводила деньги за границу.

Причастен к этой группе, по мнению ведомства, был и Виктор Бабарико. До мая 2020 года он руководил Белгазпромбанком, а в мае выдвинул свою кандидатуру, чтобы участвовать в президентских выборах в стране. В июне политика задержали.

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17 февраля в Минске начался судебный процесс по делу Белгазпромбанка. Помимо Бабарико, фигарунтами дела стали шесть бывших заместителей председателя правления банка и руководитель ООО «Активлизинг» Виктор Кобяк. Последний — единственный, кто обвиняется не в получении, а в даче взятки должностным лицам Белгазпромбанка. В ноябре прошлого года Комитет госбезопасности Белоруссии заявил, что все фигуранты дела, кроме Бабарико, признали свою вину. Дело рассматривается сразу в Верховном суде, и это, как ранее говорил один из адвокатов Бабарико Дмитрий Лаевский, заведомо лишает его подзащитного права на апелляцию, поскольку вышестоящей инстанции у Верховного суда нет.

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<p>Виктор Бабарико</p>

Предъявленное Генпрокуратурой Бабарико обвинение — отмывание средств, полученных преступным путем, и получение взятки в особо крупном размере. Согласно белорусскому Уголовному кодексу, максимальное наказание по первому составу (ч. 2 ст. 235) — семь лет лишения свободы, по статье о даче взятки (ч. 3 ст. 430) — 15 лет. По версии обвинения, топ-менеджеры банка получали взятки от корпоративных клиентов с начала 2004 года до середины июня 2020-го, их общая сумма составила почти 30,5 млн белорусских рублей (более $11,5 млн). На сумму более чем $380 тыс. Бабарико купил недвижимость в Минске, чтобы легализовать доход, полученный преступным путем, утверждается в деле.

Автор
Михаил Юшков Михаил Юшков
Виктор Бабарико партия Белоруссия
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