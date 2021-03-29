Штаб Бабарико объявил о создании партии «Вместе»

Экс-глава Белгазпромбанка отметил, что никогда не состоял в партиях. По его словам, он не предполагал, что такая форма объединения имеет право на существование в наше время. «Но белорусы показывают, что я был не прав», — сказал он

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Штаб экс-кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико, который в настоящее время находится в СИЗО, объявил о создании партии «Вместе». Об этом сообщается в Telegram-канале штаба.

«Нам нельзя останавливаться на полпути. Мы создаем партию «Вместе». Я никогда не состоял ни в какой партии и не предполагал, что такая форма объединения людей имеет право на существование в XXI веке. Но белорусы показывают, что я был не прав. Нам нужна партия», — приводятся в сообщении слова Бабарико.

В штабе отметили, что создание партии поможет объединить действия разрозненных инициатив, обеспечить работу групп и объединений внутри Белоруссии, а также «показать большинство людей, которое устало жить в атмосфере лжи, ненависти и страха».

«Мы <...> должны помочь друг другу поверить в себя, в соседа, в свою страну. Нельзя оставлять раковую опухоль страха и беспомощности нашим детям и внукам», — отметил Бабарико.