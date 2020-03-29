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Главой Роскомнадзора стал экс-сотрудник администрации президента

Ведомство возглавит Андрей Липов, который ранее занимал пост начальника управления президента по развитию информационно-коммуникационных технологий. Накануне Владимир Путин освободил Липова от должности
Андрей Липов (Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости)

Андрей Липов стал новым главой Роскомнадзора. Об этом говорится в распоряжении кабмина, подписанном премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Накануне Владимир Путин освободил Липова от должности начальника управления президента по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи.

О том, что Липов может занять пост руководителя Роскомнадзора РБК писал после отставки предыдущего главы ведомства Александра Жарова, о которой стало известно 23 марта. В подписанном Мишустиным распоряжении говорилось, что решение об отставке было принято по просьбе Жарова. Спустя один день после этого, 24 марта, Жаров занял пост генерального директора АО «Газпром-Медиа Холдинг».

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Липов начал работу в администрации президента в 2012 году, когда занял должность начальника управления по применению информационных технологий и развитию электронной демократии. До 2012 года он был сотрудником Минкомсвязи, где руководил департаментом госполитики в области создания и развития «электронного правительства» и департаментом госполитики в области ИТ. В этот же период замглавы ведомства был Жаров.

Теги: назначение, Роскомнадзор
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