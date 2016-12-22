Парламент Сербии эвакуировали из-за угрозы мужчины взорвать себя у входа

Парламент Сербии эвакуировали из-за угрозы неизвестного взорвать себя у входа в здание. Об этом сообщает сербский телеканал РТС. Территория оцеплена. После переговоров полиции с нападавшим он сдался.

«Замминистра внутренних дел Биляна Попович-Ивкович сообщила, что мужчина с инициалами М.Т. не был вооружен ручной гранатой, а только копией пистолета», — сообщает телеканал. Предположительно, мужчина 1955 года рождения. Полиция выясняет мотивы его поступка.

26 марта косовский спецназ ворвался в административное здание в городе Косовска-Митровица и задержал главу канцелярии по Косово и Метохии в правительстве Сербии Марко Джурича. Его обвинили в незаконном въезде на территорию республики. Посол России в Сербии Александр Чепурнин назвал инцидент провокацией. В МИД России осудили действия косовских властей.

«Вооруженный полицейский спецназ атаковал мирное собрание сербов, <…> в результате этой жесткой провокации избиты десятки людей», — говорилось в сообщении ведомства.

27 марта члены косовской политической партии «Сербский список» объявили о выходе из состава коалиционного правительства Косово.

Президент России Владимир Путин 28 марта в телефонном разговоре с сербским коллегой Александром Вучичем осудил действия против Джурича в Косово. Путин напомнил, что это является нарушением резолюции Совбеза ООН.

Косово является самопровозглашенной, частично признанной республикой. Сербия считает ее автономией в составе страны.