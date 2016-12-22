Сербы вышли из правительства Косово после стычек властей с активистами

Это стало реакцией на задержание на севере Косово сербского чиновника, отвечающего за нормализацию отношений с частично признанной республикой. Косовской полиции пришлось применить против сербов слезоточивый газ

Задержание Марко Джурича (Фото: Visar Kryeziu / AP)

Члены косовской политической партии «Сербский список» объявили о выходе из состава коалиционного правительства Косово, передает Reuters. По данным агентства, кабмин покинули четыре человека, включая зампремьера.

Такие действия последовали за задержанием сербского чиновника Марко Джурича — он возглавляет канцелярию по Косово и Метохии в Белграде в Сербии. Накануне он приехал на встречу с косовскими сербами, но на нее ворвались полицейские, задержали чиновника и вывезли его в Приштину. Большинство населения Косово — албанцы.

Джурича задержали за то, что он нарушил запрет на въезд в Косово. Въезд ему закрыли после «националистических заявлений», которые в Косово сочли разжигающими рознь.

Полиция также пустила слезоточивый газ против сербских активистов, которые собрались у места, где проходила встреча с участием Джурича. По данным Associated Press, в столкновениях с полицией пострадали 32 человека, из них пятеро получили серьезные ранения. Об этом агентству рассказал доктор, работающий на севере Косово.

В российском МИД осудили действия косовских властей. «Вооруженный полицейский спецназ атаковал мирное собрание сербов (…) в результате этой жесткой провокации избиты десятки людей», — говорится в сообщении ведомства. Попытки косовских властей установить над районами края, где проживают сербы, «со всей очевидностью воспламенит ситуацию, пустит под откос многолетние усилия международного сообщества по мирному постконфликтному урегулированию», заявили в ведомстве.

Верховный представитель ЕС по внешней политике Федерика Могерини в ходе встречи 27 марта с президентом Сербии Александром Вучичем заявила, что произошедшие в Косово столкновения не должны повториться. «Европейский союз ожидает, что верх возьмут спокойство, мудрость, сдержанность», — сказала она.