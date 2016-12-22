Путин осудил провокацию против сербского чиновника в Косово

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с сербским коллегой Александром Вучичем осудил действия против сербского чиновника Марко Джурича в Косово. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Путин напомнил, что это является нарушением резолюции Совета безопасности ООН.

Во вторник, 27 марта, посол России в Сербии Александр Чепурнин назвал инцидент провокацией и выразил солидарность Джуричу.

26 марта косовский спецназ ворвался в административное здание в городе Косовска Митровица и задержал главу канцелярии по Косово и Метохии в правительстве Сербии Джурича, обвинив в незаконном въезде на территорию республики. Ранее косовские власти запретили Джуричу и министру обороны Сербии Александру Вулину приезжать в регион.

Косово — самопровозглашенная, частично признанная республика. Сербия считает ее автономным краем в составе страны.