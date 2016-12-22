Силуанов заявил о нежелании верить в вину Улюкаева и назвал его товарищем

Антон Силуанов заявил, что считает экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева своим «товарищем» и не хочет верить в его вину, рассказал сам глава Минфина в интервью «Дождю»

Антон Силуанов (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что ему «не хочется верить» в вину экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева, а также отметил, что по-прежнему считает его своим товарищем. Такие заявления он сделал в интервью программе Hard Day's Night на телеканале «Дождь».​

Силуанов подчеркнул, что решения о виновности и невиновности выносит суд, а также отметил, что не обладает «полнотой информации» в отношении данных, на основании которых выносилось решение по делу Улюкаева.

«Такие решения выносит суд, судебные органы. Безусловно, мне не хочется верить, что он виновен. Еще раз повторюсь, я не знаю, какие там есть доказательства правоты или неправоты Алексея. В конечном счете это судебное решение. В это верить мне, безусловно, не хочется», — сказал Силуанов.

«Алексей [Улюкаев] действительно мой товарищ, мы с ним много проработали вместе, еще и по Минфину, по Центральному банку, будучи коллегой по Министерству экономического развития», — рассказал глава Минфина. На вопрос о том, остается ли Улюкаев его товарищем после приговора, Силуанов ответил: «Безусловно».

Отвечая на вопрос о том, почему за Улюкаева ​не вступился никто из коллег, Силуанов рассказал, что знает целый ряд «товарищей» экс-министра, которые «выражали свою позицию» по отношению к данным, которые легли в основу обвинительного заключения.

По словам главы Минфина, с руководителем «Роснефти» Игорем Сечиным у него «как были, так и остаются деловые отношения». Финансовое ведомство обсуждает налоговые предложения с крупными компаниями, пояснил он, в том числе и с «Роснефтью».

Улюкаева признали виновным в получении взятки в $2 млн от главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина в декабре 2017 года. Бывшего министра приговорили ​к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 130 млн руб. Сам Улюкаев свою вину не признает и обжаловал приговор. Мосгорсуд рассмотрит его апелляцию 12 апреля.

Силуанов стал вторым высокопоставленным чиновником правительства, прокомментировавшим дело Улюкаева. Ранее министр «открытого правительства» Михаил Абызов заявил, что верит в порядочность Улюкаева и желает экс-главе Минэкономразвития «пройти через испытание». Члены кабмина, опрошенные корреспондентом РБК в середине декабря, говорить на эту тему отказались.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее говорил, что Владимир Путин в курсе решения суда, однако комментировать дело по существу тогда отказался.