В Кремле заявили об осведомленности Путина о приговоре Улюкаеву

Владимир Путин в курсе того, что бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев приговорен к восьми годам строгого режима. Об этом РБК сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос, в курсе ли президент приговора Улюкаеву, Песков ответил: «Да». При этом само решение суда пресс-секретарь комментировать отказался.
Ранее 15 декабря Замоскворецкий суд Москвы приговорил Улюкаева к восьми годам колонии строгого режима, а также к штрафу в однократном размере взятки — 130,4 млн руб. Экс-министра лишили права занимать должности на госслужбе в течение восьми лет после освобождения.
Гособвинению удалось доказать виновность Улюкаева в получении взятки в размере $2 млн от главы «Роснефти» Игоря Сечина, сочла судья.
Сторона обвинения запрашивала для экс-министра 10 лет колонии строгого режима и максимально возможный по закону штраф — 500 млн руб.