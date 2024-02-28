Американцы назвали главные опасения перед выборами президента в США

В числе главных опасений опрошенные американцы назвали политический экстремизм, экономические проблемы и проблемы с миграцией. Респонденты отметили, что с экстремизмом лучше боролся Байден, с трудностями в экономике — Трамп

Голосование на республиканских праймериз в Южной Каролине (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

Основным опасением американцев в канун выборов президента США являются политический экстремизм или угрозы демократии, следует из опроса, проведенного агентством Reuters совместно с исследовательской компанией Ipsos.

Этот вариант выбрал 21% опрошенных. Два следующих по популярности — экономика (19%) и иммиграция (18%).

Среди тех, кто назвал проблемой политический экстремизм, оказалось больше демократов и беспартийных респондентов, в то время как республиканцы чаще выбирали проблему миграции.

34% опрошенных указали, что действующий президент Джо Байден использовал лучший подход для борьбы с политическим экстремизмом, чем его потенциальный соперник на будущих выборах Дональд Трамп (его выбрал 31% респондентов). Обратная ситуация — в оценке подходов к решению экономических проблем: по мнению опрошенных, Трамп справлялся с ними лучше (39% респондентов посчитали так, за Байдена высказались 33%).

Опрос проходил с пятницы по воскресенье 23-25 февраля в онлайн-формате, в нем участвовали 1020 взрослых.

В середине февраля экономист, лауреат Нобелевской премии Пол Кругман опубликовал колонку для The New York Times, в которой предупредил об угрозах для американской демократии из-за роста политического экстремизма. Кругман считает, что в течение следующего года демократия в США может безвозвратно измениться: к катастрофе может привести ажиотаж вокруг возраста Байдена.



Он отметил, что слова в отчете спецпрокурора Роберта Хура о том, что 81-летний президент был назван «пожилым человеком с плохой памятью», являются тем случаем, «когда бюрократы переступают свои границы в лучшем случае небрежно, а в худшем — злонамеренно».