Рютте допустил иск к России для компенсации последствий крушения MH17

Счетная палата Нидерландов оценила последствия крушения малайзийского Boeing 777 для страны в €166 млн, основные расходы связаны с расследованием катастрофы

Место крушения малайзийского самолета Boeing 777 около села Грабово, 18 июля 2014 г. (Фото: Александр Ермоченко / Zuma / Global Look Press)

Нидерланды могут в суде потребовать у России компенсации ущерба, связанного с крушением малайзийского Boeing MH17 в Донбассе в 2014 году, сообщил в X (бывший Twitter) премьер-министр страны Марк Рютте.

29 февраля Счетная палата Нидерландов опубликовала доклад, подготовленный по поручению правительства. В нем ведомство оценило последствия катастрофы для страны в €166 млн. Основные расходы — €53 млн — связаны с расследованием обстоятельств крушения, которое проводили Совет по безопасности Нидерландов и Международная совместная следственная группа (JIT, в нее входят Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина).

Также аудиторы учли траты на организацию уголовного преследования обвиняемых и судебного разбирательства в Нидерландах, помощь родственникам погибших и создание мемориала.

«Правительство благодарно за этот отчет, потому что, хотя страдания родных и близких нельзя облегчить, мы можем сделать шаг к восстановлению справедливости. Отчет может привести к обоснованному иску о компенсации в рамках судебного разбирательства Нидерландов против России», — написал Рютте.

Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», который следовал из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донбассе 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, большинство — подданные Нидерландов. Все они погибли. Расследование катастрофы продолжалось несколько лет, в ноябре 2022-го суд в Гааге вынес приговор по делу. Он пришел к выводу, что самолет был сбит из ЗРК «Бук» с поля под поселком Первомайский. Двоих россиян — бывшего главу Минобороны ДНР Игоря Гиркина (Стрелкова) и экс-главу разведки республики Сергея Дубинского, а также гражданина Украины Леонида Харченко признали виновными и заочно приговорили к пожизненному сроку, россиянина Олега Пулатова оправдали.

Россия настаивает на непричастности к катастрофе, МИД назвал вердикт «политическим заказом», в Кремле отмечали, что Москву не допустили к расследованию. У российской стороны есть своя версия причины крушения, но, по словам президента Владимира Путина, Запад не стал к ней прислушиваться. По данным Минобороны, сбившая MH17 ракета была произведена в Подмосковье в 1986 году и отправлена на территорию Украины, после чего в Россию уже не возвращалась.