Шойгу заявил, что вооружение России призвано предупредить Запад

Сергей Шойгу заявил, что отечественное вооружение призвано показать Западу, что с Россией лучше не связываться. Путин в послании заявил о готовности государства к применению стратегических ядерных сил

Сергей Шойгу (Фото: kremlin.ru)

Вооружение, которое есть у России, призвано показать Западу, что с Россией лучше не связываться, заявил министр обороны Сергей Шойгу журналистам по итогам послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

«Если вы про Запад, то они много разных глупостей наговорили за последнее время. У них, по-моему, так: утром встал, посмотрел: чего бы мне такого сегодня брякнуть? То про размещение ядерного оружия в космосе, то угроза тому, то этому. Слушайте, сегодня ясно, четко отвечено: у нас это [вооружение] есть, это должно представлять для вас не просто угрозу, а это должно привлекать внимание, потому что с нами лучше не связываться», — сказал он.

В своей речи сегодня Путин заявил о полной готовности к применению стратегических ядерных сил страны. По его словам, гиперзвуковой авиационный комплекс «Кинжал» не только поставлен на вооружение, но и «с высокой эффективностью используется для поражения особо важных целей в ходе специальной военной операции». Президент заявил, что в конфликте также используется ударный гиперзвуковой комплекс морского базирования «Циркон».

Путин также напомнил, что на боевом дежурстве в России стоят гиперзвуковые блоки межконтинентальной дальности «Авангард» и лазерные комплексы «Пересвет», а также завершаются испытания крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата «Посейдон».

«В войска поставлены и первые серийные тяжелые баллистические ракеты «Сармат». Мы скоро продемонстрируем их в районах базирования на боевом дежурстве», — рассказал президент.

Ранее, в январе, глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр говорил, что страны НАТО и граждане этих государств должны быть готовы к полномасштабному конфликту с Россией в ближайшие 20 лет. США еще в 2020 году называли Россию главной военной угрозой на ближайшие десять лет.