Сальдо назвал условие возвращения останков Потемкина в Херсон

Останки Григория Потемкина будут возвращены в Херсон сразу после взятия города под российский контроль, сообщил Владимир Сальдо. В октябре 2022 года он заявлял, что останки князя были вывезены

Портрет Григория Потемкина авторства Иоганна Баптиста Лампи (Фото: Wikimedia Commons)

Останки государственного деятеля Российской империи Григория Потемкина будут возвращены в Херсон сразу после взятия города под российский контроль, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью ТАСС. «Мы их [останки Потемкина] вывезли, как и памятник Потемкину тоже, который восстановленный. Они в целости и сохранности и находятся на территории Херсонской области», — сказал он. Губернатор не уточнил, где располагаются сейчас памятник и останки Потемкина.

В конце октября 2022 года Сальдо (тогда временно исполняющий обязанности главы региона, до сентября 2023 года) сообщал, что останки Потемкина, который был похоронен на территории Екатерининского собора Херсона, вывезли из города. Также был эвакуирован памятник князю, стоявший на одной из площадей в центре города.

«Мы перевезли памятник [Федору] Ушакову. Мы перевезли на левый берег те останки светлейшего князя Потемкина, которые были в Свято-Екатерининском храме, и сам памятник. А также [памятники Александру] Суворову и Маргелову. Это те святыни, которые, я считаю, нужно сохранить», — заявил Сальдо.

Светлейший князь Григорий Потемкин-Таврический жил в 1739 — 1791 годах и был влиятельным государственным деятелем во время правления императрицы Екатерины II Великой. Политик внес значительный вклад в присоединение Крыма к империи (завершилось в 1783 году), также Потемкин был создателем и первым командующим Черноморским флотом и основателем нескольких городов на юге империи, включая Херсон и Севастополь.

Херсон и Херсонская область вошли в состав России вместе с ДНР, ЛНР и Запорожской областью по итогам референдума осенью 2022 года. Он прошел с 23 по 27 сентября, а 30 сентября того же года президент Владимир Путин и главы регионов подписали договоры о присоединении к России. Документы были ратифицированы 5 октября. Позже началась эвакуация жителей Херсона. В начале ноября 2022 года Минобороны объявило об отводе войск из Херсона на левый берег Днепра для занятия обороны на этом рубеже. «Непростое решение» поможет сохранить жизнь российским военным, объяснил тогда командующий группировкой войск генерал Сергей Суровикин.

В апреле 2023 года первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин предложил перезахоронить останки князя Потемкина в Севастополе или Крыму. «Похоронить его в Севастополе или похоронить его в Крыму — там, где он должен был лежать с самого начала, потому что это его город, Севастополь, это его Крым», — говорил он.