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Политика ,  
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Трамп решил встретиться с Орбаном

Bloomberg узнал о запланированной встрече Трампа и Орбана 8 марта
Трамп примет Орбана в своем поместье Мар-а-Лаго 8 марта, пишет Bloomberg. Темы возможных переговоров не уточняются. Агентство также отметило рост влияния экс-президента США на внешнюю политику в преддверии выборов
Дональд Трамп (справа) и Виктор Орбан
Дональд Трамп (справа) и Виктор Орбан (Фото: Mark Wilson / Getty Images)

Бывший президент США Дональд Трамп планирует встретиться с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в своем поместье Мар-а-Лаго, пишет The New York Times (NYT). Как уточнил источник Bloomberg, встреча состоится 8 марта. Темы переговоров издания не назвали.

Это показывает рост влияния Трампа в ходе предвыборной кампании на внешнюю политику США, пишет Bloomberg. На прошлой неделе его помощники вели переговоры о встрече с президентом Аргентины Хавьером Милеем, пишет агентство. Также Трамп подтолкнул республиканцев отменить двухпартийное соглашение о безопасности границ и иммиграции, которое позволяло США отправить пакет помощи в размере $60 млрд Украине. Орбан ранее блокировал выделение Киеву €50 млрд, посчитав это решение «нарушением суверенитета и национальных интересов», и вопрос о членстве Швеции в НАТО. Bloomberg отмечает снижение уверенности союзников США в приверженности Вашингтона глобальной безопасности.

Трамп неоднократно заявлял о том, что в случае возвращения в Белый дом он добьется мирного соглашения по Украине, но не представил подробный план действий и условий такого документа. Он также обещал не защищать страны НАТО, которые не достигли целевого показателя расходов на оборону в 2% ВВП.

В феврале Орбан поддержал кандидатуру Трампа на предстоящих осенью выборах президента США. «Мы не можем вмешиваться в выборы в других странах, но мы бы очень хотели, чтобы президент Дональд Трамп вернулся в Белый дом и установил мир здесь, в Восточной Европе. Пришло время для очередного президентства в Соединенных Штатах под лозунгом «Сделаем Америку снова великой», — приводит его слова NYT.

Их последняя встреча состоялась в 2022 году в гольф-клубе Трампа в Нью-Джерси. После этого бывший глава Белого дома сообщал, что отпраздновал с Орбаном его победу на выборах в апреле.

Президент США Джо Байден в декабре 2023 года говорил, что победа Трампа на выборах поставит под угрозу американскую демократию. Трамп выдвигал аналогичное обвинение в отношении своего оппонента. Байден также называл предшественника «старым приятелем» президента России Владимира Путина. Последний, в свою очередь, счел действующего американского лидера более выгодным для Москвы, чем Трамп, из-за своей предсказуемости.

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Выборы президента США запланированы на 5 ноября. Демократ Байден и республиканец Трамп являются основными кандидатами на высший пост. В Колорадо, Мэн и Иллинойсе исключили экс-президента из избирательных бюллетеней на праймериз из-за событий 6 января 2021 года. Тогда сторонники Трампа штурмовали Капитолий из-за несогласия с результатами выборов, где победу одержал Байден.

Согласно опросу Reuters и исследовательской компании Ipsos, главными опасениями американцев в преддверии выборов являются политический экстремизм или угрозы демократии.

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Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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