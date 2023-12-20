Байден назвал Путина «старым приятелем» Трампа

Байден не удивился тому, что Трамп в одном из своих выступлений процитировал Путина, заявив, что «между Москвой и Мар-а-Лаго много общего». Он предупредил, что если его соперник победит на выборах, «мы потеряем все»

Джо Байден (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Президент США Джо Байден, выступая на предвыборном мероприятии в Мэриленде, заявил, что его предшественник Дональд Трамп, также собирающийся участвовать в выборах главы государства в 2024 году, во многом согласен с Россией.

«В эти выходные Трамп процитировал своего старого приятеля [президента России Владимира] Путина, и даже процитировал его. Это неудивительно. В конце концов, между Москвой и Мар-а-Лаго [резиденция Трампа] существует много общего», — сказал Байден (цитата по The Hill).

Американский лидер имеет в виду выступление Трампа в Нью-Гэмпшире, когда тот привел слова Путина о «гнилости американской политической системы». Это высказывание российского президента, сделанное в сентябре, касалось уголовных дел в отношении Трампа; Путин назвал его преследование политически мотивированным. Трампу предъявлены обвинения по четырем делам, которые связаны с выплатами денег за молчание порноактрисе Сторми Дэниелс, попытками отменить результаты выборов 2020 года, нападением на Капитолий в январе 2021 года и неправильным обращением с секретными документами после ухода из Белого дома. Экс-президент не признает вину.

Байден считает, что победа Трампа в 2024 году поставит под угрозу демократию в США (аналогичное обвинение в отношении действующего президента ранее выдвинул его предшественник). «Если мы проиграем, мы потеряем все», — добавил он (цитата по Bloomberg). Президент сравнил некоторые высказывания Трампа, в частнсти о том, что нелегальные иммигранты «отравляют кровь» страны, с риторикой, исходившей из нацистской Германии.

Байден выступил за несколько минут до того, как Верховный суд Колорадо запретил Трампу участвовать в праймериз на территории штата из-за роли, которую тот сыграл в штурме Капитолия в январе 2021 года. Экс-президент подаст апелляцию. Спикер палаты представителей США, республиканец Майк Джонсон выразил надежду, что решение отменят.

Опрос Bloomberg News /Morning Consult, опубликованный на прошлой неделе показал, что Трамп опережает Байдена на пять процентных пунктов среди зарегистрированных избирателей в семи колеблющихся штатах.

Трамп этим летом говорил, что Путиным у него сложились «очень хорошие отношения», хотя он давно и не общался с российским президентом. Путин в 2021 году называл Трампа экстраординарной и талантливой личностью.