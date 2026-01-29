Трамп заявил о приближении конфликта на Украине к завершению

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер «очень усердно работают», поэтому завершение конфликта на Украине приближается. Об этом Трамп заявил, подводя итоги 2025 года на встрече министров в Белом доме, трансляцию ведет YouTube-канал Белого дома.

«Это был самый удачный год за всю историю американских администраций <...> Мы остановили восемь войн. И еще одна, как мы думаем, близка к завершению. Стив Уиткофф и Джаред [Кушнер] очень усердно работают. И, я думаю, мы близки к завершению», — сказал американский президент.

Кроме того, выступая в Белом доме, Трамп сообщил о своей просьбе к президенту России Владимиру Путину остановить удары по Украине на неделю. По словам республиканца, Путин согласился. Трамп указал на холодную погоду.

Уиткофф, выступая на этой же встрече, заявил о большом прогрессе в урегулировании украинского конфликта. По его словам, соглашения о гарантиях безопасности и о «процветании» Украины почти готовы.

Материал дополняется