Военная операция на Украине⁠,
0

Трамп заявил о приближении конфликта на Украине к завершению

Трамп: конфликт на Украине близок к завершению
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Мирный план по Украине
Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters
Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер «очень усердно работают», поэтому завершение конфликта на Украине приближается. Об этом Трамп заявил, подводя итоги 2025 года на встрече министров в Белом доме, трансляцию ведет YouTube-канал Белого дома.

«Это был самый удачный год за всю историю американских администраций <...> Мы остановили восемь войн. И еще одна, как мы думаем, близка к завершению. Стив Уиткофф и Джаред [Кушнер] очень усердно работают. И, я думаю, мы близки к завершению», — сказал американский президент.

Кроме того, выступая в Белом доме, Трамп сообщил о своей просьбе к президенту России Владимиру Путину остановить удары по Украине на неделю. По словам республиканца, Путин согласился. Трамп  указал на холодную погоду.

Уиткофф, выступая на этой же встрече, заявил о большом прогрессе в урегулировании украинского конфликта. По его словам, соглашения о гарантиях безопасности и о «процветании» Украины почти готовы.

Материал дополняется

Персоны
Егор Алимов
Дональд Трамп
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Стив Уиткофф фото
Стив Уиткофф
политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
Джаред Кушнер фото
Джаред Кушнер
бизнесмен, политик
10 января 1981 года
