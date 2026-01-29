ЦАХАЛ признала гибель почти 72 тыс. жителей Газы за время конфликта

ЦАХАЛ признала, что в секторе Газа погибли как минимум 71 тыс. палестинцев. Армия Израиля согласилась с оценкой Минздрава Газы, подконтрольному ХАМАС

Фото: Ahmad Hasaballah / Getty Images

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) признала оценку Министерства здравоохранения сектора Газа о том, что в ходе войны погибли более 71 тыс. палестинцев, сообщила израильская газета Haaretz.

По данным Министерства здравоохранения Газы, подконтрольного палестинской группировке ХАМАС, с начала войны 7 октября 2023 года в результате обстрелов Армии обороны Израиля погибли 71 667 жителей Газы.

В это количество жертв не входят пропавшие без вести или скончавшиеся от голода или болезней.

В настоящее время проводится анализ данных погибших для определения, сколько погибших были комбатантами, а сколько — мирными жителями, сообщила ЦАХАЛ.

Израиль 26 января вернул последнее тело заложника, захваченного боевиками ХАМАС. Останки 24-летнего сержанта Рана Гвили нашли после эксгумации 250 тел на мусульманском кладбище в восточной части города Газа.

За два года конфликта стороны провели три обмена пленными. Суммарно ХАМАС вернул 190 человек, 35 из которых были мертвы. Останки еще 51 заложника военные ЦАХАЛ сами вывезли с территории сектора Газа в результате боевых операций.



В рамках перемирия сторон, которое начало действовать 19 января 2025 года и продлилось шесть недель, ХАМАС освободил 33 «гуманитарных» заложника из числа женщин, детей, пожилых, больных и раненых, а также пять иностранцев дополнительно к оговоренным пленным. В обмен на пленных на первом этапе перемирия Израиль освободил более 1,8 тыс. палестинских заключенных.

Для контроля за соблюдением мира в секторе Газа президент США Дональд Трамп объявил 16 января о создании «Совета мира». Организация должна будет стать переходной администрацией с международной правосубъектностью, которая будет «координировать финансирование восстановления Газы».