Сибига заявил об «угрозе» нахождения российских миротворцев в ПМР

Андрей Сибига (Фото: Omar Havana / Getty Images)

Киев готов рассматривать запросы Кишинева о «практическом сотрудничестве в сфере безопасности», у дальнейшее нахождение российских миротворцев в Приднестровье «несет угрозу, которая становится все более очевидной», , заявил глава МИД Украины Андрей Сибига в интервью «Европейской правде».

«Готовы рассматривать обращения дружественной Молдовы на предмет дальнейшего практического взаимодействия, в том числе нашего вклада в безопасность Молдовы», — сказал он.

В период распада СССР Молдавия объявила о своей независимости, Приднестровье тоже провозгласило независимость — от Молдавии — и поменяло название на Приднестровскую Молдавскую Республику. До 1992 года там шли боевые действия, которые закончились подписанием соглашения «О принципах урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова». Россия, как и другие члены ООН, не признает независимость ПМР и считают ее частью Молдавии. После окончания вооруженной фазы конфликта в ПМР находятся Совместные миротворческие силы, в состав которых входят воинские контингенты от России, Республики Молдова и ПМР. До 2022 года туда входили также военные наблюдатели от Украины. В 2023 году молдавский парламент внес поправки в Уголовный кодекс, согласно которым «сепаратизм» будет наказываться лишением свободы на срок от двух до пяти лет. После того, как закон был принят, тираспольский переговорщик Виталий Игнатьев отказывается приезжать в Кишинев.

В октябре президент Молдавии Майя Санду призвала «мирным путем» вывести российских миротворцев из ПМР. Она также объявила о разработке программы для молдавских граждан, проживающих за рубежом и желающих «вернуться на родину».

Накануне Игнатьев заявил, что «Молдова блокирует диалог» по приднестровскому урегулированию. В ответ молдавские Кишинев заявили, что Тирасполь «вводит общественность в заблуждение», а власти ПМР » не выполняют своих обязательств».

На прошлой неделе Молдавия запустила процедуру денонсации базовых соглашений с СНГ, которые позволят выйти из состава содружества.