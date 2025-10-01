Санду призвала «мирным путем» вывести российских миротворцев из ПМР
Президент Молдавии Майя Санду в эфире телеканала Moldova1 заявила о необходимости найти решение, чтобы российские миротворцы, которые находятся в Приднестровье более 30 лет, покинули территорию «мирным путем».
«Это обязательное условие, это самая сложная задача. После этого — постепенная реинтеграция», — сказала глава государства.
Она объявила о разработке программы для молдавских граждан, проживающих за рубежом и желающих «вернуться на родину». «Мы должны добиться того, чтобы люди понимали, что реинтеграция в их интересах, чтобы они видели, что уровень жизни на правом берегу выше», — подчеркнула президент.
«У нас большая демографическая проблема, потому что число людей, способных работать, невелико по сравнению с числом тех, кто на пенсии. Ситуация не меняется в одночасье. Мы проанализировали политику нескольких стран и разработали единовременное пособие при рождении ребенка и другие стимулы для семей», — сказала она.
Санду также заявила, что после парламентских выборов в Молдавии Россия «продолжит свои кампании по дезинформации», но теперь оказывать давление на республику будет сложнее. Президент уверена в том, что большинство граждан Молдавии поддерживают европейскую интеграцию.
В период распада СССР Молдавия объявила о своей независимости, Приднестровье тоже провозгласило независимость — от Молдавии — и поменяло название на Приднестровскую Молдавскую Республику.
До 1992 года там шли боевые действия, которые закончились подписанием соглашения «О принципах урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова». Россия, как и другие члены ООН, не признает независимость этого территориального образования.
После окончания вооруженной фазы конфликта в августе в ПМР находятся Совместные миротворческие силы, в состав которых входят воинские контингенты от России, Республики Молдова и ПМР. До 2022 года туда входили также военные наблюдатели от Украины.
