США потратили на отправку нацгвардейцев по всей стране более $500 млн
Развертывание Национальной гвардии США по всей стране с июня 2025 года обошлось более чем в $500 млн, сообщает газета The New York Times со ссылкой на данные Бюджетного управления Конгресса в письме сенатору-демократу от Орегона Джеффу Меркли.
Управление подсчитало, что в связи с тем, что сроки миссии нацгвардии в Вашингтоне и Мемфисе не установлены, а администрация США планирует направить нацгвардейцев еще и в Миннеаполис, то расходы на размещение войск в 2026 году могут превысить $1 млрд.
Трамп начал развертывание войск летом 2025 года на фоне протестов против ужесточения миграционной политики, включая депортации. В июне американский президент подписал меморандум об отправке в Лос-Анджелес 2 тыс. нацгвардейцев на фоне вспыхнувших в штате массовых беспорядков. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом раскритиковал федеральное правительство за нарушение суверенитета штата и инициировал судебный процесс против президента. В сентябре окружной судья Калифорнии признал действия Трампа незаконными.
В том же месяце Трамп объявил об отправке нацгвардейцев в Портленд, крупнейший город штата Орегон. Местные власти подали иск против его администрации и добились временного запрета на развертывание войск.
В октябре около 200 солдат Национальной гвардии Техаса были направлены в пригород Чикаго, чтобы охранять федеральное имущество и сотрудников, в первую очередь работников Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE). В Иллинойсе ICE развернула масштабную операцию под оперативным названием Midway Blitz, направленную против нелегальных мигрантов. Это решение вызвало недовольство местных жителей.
1 января 2026 года Трамп объявил о выводе Национальной гвардии из Чикаго, Лос-Анджелеса и Портленда.
В начале января ICE проводила рейд в Миннеаполисе, во время которого один из сотрудник застрелил 37-летнюю жительницу Рене Макклин Гуд. После этого в городе начались массовые протесты. Официальные лица из администрации американского президента настаивают, что офицер самооборонялся.
15 января президент США пригрозил применить в отношении Миннесоты закон о восстании (Insurrection Act) 1807 года, если политики штата «не подчинятся закону и не прекратят нападения профессиональных подстрекателей и мятежников на патриотов» из Иммиграционной и таможенной полиции США.
Закон позволяет американскому президенту вводить в штаты армейские подразделения для подавления беспорядков, восстаний или противодействия местным властям, если те «не способны или не желают» поддерживать общественный порядок. Последний раз его применяли в 1992 году — и тоже для подавления беспорядков в Лос-Анджелесе.
После первого убийства агенты ICE застрелили в Миннеаполисе еще одного человека — 24 января погиб 37‑летний медбрат Алекс Джеффри Претти. Министерство внутренней безопасности США сообщило, что, по их данным, мужчина был вооружен, однако видеозаписи показали, что у Претти был телефон, а не пистолет. Он подошел к сотрудникам, те повалили его на землю и затем по нему выстрелили по меньшей мере десять раз.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Кремль назвал дату новых переговоров России, Украины и США
Швеция заявила об обсуждении с Лондоном и Парижем размещения ядерных сил
Орбан обвинил Киев в коррупции и отказался выделять Украине деньги
FT назвала сроки запуска крупнейшего IPO компании Маска SpaceX
Трамп сообщил о направлении к Ирану большей армады, чем в Венесуэлу
Путин установил День военной полиции на 8 февраля