Политика
США потратили на отправку нацгвардейцев по всей стране более $500 млн

Развертывание нацгвардейцев по США обошлось властям в $500 млн
По подсчетам Бюджетного управления Конгресса, в 2026 году расходы на размещение войск нацгвардии может превысить $1 млрд. Трамп ранее пригрозил направить армию в Миннеаполис для подавления протестов
Фото: Spencer Platt / Getty Images
Развертывание Национальной гвардии США по всей стране с июня 2025 года обошлось более чем в $500 млн, сообщает газета The New York Times со ссылкой на данные Бюджетного управления Конгресса в письме сенатору-демократу от Орегона Джеффу Меркли.

Управление подсчитало, что в связи с тем, что сроки миссии нацгвардии в Вашингтоне и Мемфисе не установлены, а администрация США планирует направить нацгвардейцев еще и в Миннеаполис, то расходы на размещение войск в 2026 году могут превысить $1 млрд.

Трамп отозвал Нацгвардию из трех городов США
Политика
Дональд Трамп

Трамп начал развертывание войск летом 2025 года на фоне протестов против ужесточения миграционной политики, включая депортации. В июне американский президент подписал меморандум об отправке в Лос-Анджелес 2 тыс. нацгвардейцев на фоне вспыхнувших в штате массовых беспорядков. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом раскритиковал федеральное правительство за нарушение суверенитета штата и инициировал судебный процесс против президента. В сентябре окружной судья Калифорнии признал действия Трампа незаконными.

В том же месяце Трамп объявил об отправке нацгвардейцев в Портленд, крупнейший город штата Орегон. Местные власти подали иск против его администрации и добились временного запрета на развертывание войск.

В октябре около 200 солдат Национальной гвардии Техаса были направлены в пригород Чикаго, чтобы охранять федеральное имущество и сотрудников, в первую очередь работников Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE). В Иллинойсе ICE развернула масштабную операцию под оперативным названием Midway Blitz, направленную против нелегальных мигрантов. Это решение вызвало недовольство местных жителей.

1 января 2026 года Трамп объявил о выводе Национальной гвардии из Чикаго, Лос-Анджелеса и Портленда.

В начале января ICE проводила рейд  в Миннеаполисе, во время которого один из сотрудник застрелил 37-летнюю жительницу Рене Макклин Гуд. После этого в городе начались массовые протесты. Официальные лица из администрации американского президента настаивают, что офицер самооборонялся.

15 января президент США пригрозил применить в отношении Миннесоты закон о восстании (Insurrection Act) 1807 года, если политики штата «не подчинятся закону и не прекратят нападения профессиональных подстрекателей и мятежников на патриотов» из Иммиграционной и таможенной полиции США.

Закон позволяет американскому президенту вводить в штаты армейские подразделения для подавления беспорядков, восстаний или противодействия местным властям, если те «не способны или не желают» поддерживать общественный порядок. Последний раз его применяли в 1992 году — и тоже для подавления беспорядков в Лос-Анджелесе.

После первого убийства агенты ICE застрелили в Миннеаполисе еще одного человека — 24 января погиб 37‑летний медбрат Алекс Джеффри Претти. Министерство внутренней безопасности США сообщило, что, по их данным, мужчина был вооружен, однако видеозаписи показали, что у Претти был телефон, а не пистолет. Он подошел к сотрудникам, те повалили его на землю и затем по нему выстрелили по меньшей мере десять раз.

Читайте РБК в Telegram.

