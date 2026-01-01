Трамп отозвал Нацгвардию из трех городов США

Президент США объявил о выводе Нацгвардии из Чикаго, Лос-Анджелеса и Портленда, но предупредил, что войска «вернутся», если уровень преступности вырастет

Дональд Трамп (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп объявил о выводе Национальной гвардии из Чикаго, Лос-Анджелеса и Портленда. Об этом он написал в Truth Social. Однако глава Белого дома предупредил, что войска «вернутся», если уровень преступности вырастет.

«Мы выводим Национальную гвардию из Чикаго, Лос-Анджелеса и Портленда, несмотря на то что уровень преступности значительно снизился благодаря присутствию этих замечательных патриотов в этих городах — и только благодаря этому факту. Мы вернемся, возможно, в совершенно ином и более сильном обличье, когда уровень преступности снова начнет расти», — написал Трамп, назвав это «лишь вопросом времени».

Как отмечает Reuters, судьи, рассматривающие иски, поданные городами, оспаривающими размещение войск, неизменно постановляли, что администрация Трампа превысила свои полномочия, и пришли к выводу об отсутствии доказательств, подтверждающих необходимость присутствия войск для защиты федеральной собственности от протестующих. Американский лидер объяснял такую необходимость борьбой с преступностью и защитой федеральной собственности и сотрудников от протестующих.

Накануне федеральный апелляционный суд постановил, что администрация Трампа должна вернуть военнослужащих Нацгвардии Калифорнии под контроль губернатора штата Гэвина Ньюсома». На прошлой неделе Верховный суд США заблокировал попытку главы Белого дома развернуть войска в Иллинойсе, что подорвало юридическое обоснование отправки военнослужащих в другие штаты, поясняет агентство.

Трамп начал развертывание войск летом на фоне протестов против ужесточения миграционной политики, включая депортации. В июне американский президент подписал меморандум об отправке в Лос-Анджелес 2 тыс. нацгвардейцев на фоне вспыхнувших в штате массовых беспорядков. В ответ губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом обвинил федеральное правительство в нарушении суверенитета штата и подал в суд на президента. В сентябре окружной судья Калифорнии посчитал действия Трампа незаконными.

В том же месяце Трамп объявил об отправке нацгвардейцев в Портленд, крупнейший город штата Орегон. Местные власти подали иск против его администрации и добились временного запрета на развертывание войск.

В октябре порядка 200 военнослужащих Нацгвардии Техаса прибыли в пригород Чикаго для защиты федерального имущества и служащих, прежде всего сотрудников Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE). Те начали в Иллинойсе масштабную операцию под кодовым названием Midway Blitz против нелегальных мигрантов, что вызвало протесты местных жителей. Трамп перевел под федеральный контроль по меньшей мере 300 нацгвардейцев штата из-за продолжающихся беспорядков. Он называл Чикаго «худшим и самым опасным городом в мире».