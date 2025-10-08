 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Зачем Трамп направляет нацгвардейцев в подконтрольные демократам штаты

Президент США угрожает применить закон о восстании
Зачем Трамп направляет нацгвардейцев в подконтрольные демократам штаты
Дональд Трамп направил в Иллинойс «для защиты госведомств» техасскую нацгвардию и велел перевести местную под федеральный контроль. Губернатор-демократ называет действия президента вторжением. Подробнее — в статье РБК
Задержание протестующих возле центра Иммиграционной и таможенной полиции, Бродвью, штат Иллинойс, 26 сентября 2025 года
Задержание протестующих возле центра Иммиграционной и таможенной полиции, Бродвью, штат Иллинойс, 26 сентября 2025 года (Фото: Peter Serocki / Shutterstock)

Почему в Иллинойс вошли нацгвардейцы

8 октября Федеральный окружной суд Северного округа Иллинойса проведет слушание по иску властей штата и города Чикаго к федеральному правительству, поданному двумя днями ранее. «Американский народ, независимо от того, где он проживает, не должен жить под угрозой оккупации со стороны вооруженных сил Соединенных Штатов, особенно по той причине, что руководство их города или штата впало в немилость у президента», — заявил генеральный прокурор штата Кваме Рауль. Власти Иллинойса рассчитывали, что ведущая дело судья Эйприл Пэрри постановит немедленно остановить развертывание в штате Национальной гвардии, осуществляемое по указу президента Дональда Трампа, но судья объяснила, что ей и юристам администрации США необходимо время, чтобы изучить документы по делу.

Порядка 200 военнослужащих Нацгвардии Техаса прибыли в пригород Чикаго 7 октября, согласно президентскому указу — для защиты федеральных имущества и служащих, прежде всего сотрудников Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE), которые в начале сентября начали в Иллинойсе масштабную операцию под кодовым названием Midway Blitz, направленную на поимку нелегальных мигрантов, имеющих судимость или причастных к преступной деятельности.

Разработка этой операции началась, после того как в январе выходец из Гватемалы Хулио Кукул Бол, находясь за рулем в нетрезвом виде, стал причиной гибели в одном из городов Иллинойса двух женщин. С места происшествия он скрылся. Вскоре Бола, пытавшегося уехать в Мексику, задержали, у него при себе были поддельные документы на другое имя — карта социального страхования, удостоверение резидента и др. Дело получило громкий резонанс, а родные одной из погибших публично поддержали операцию ICE в Иллинойсе.

Вскоре к агентам ICE присоединились офицеры Погранично-таможенной службы США, которая инициировала собственную операцию в штате с кодовым названием At Large.

Однако действия федеральных агентов вызвали протесты местных жителей, для разгона их массовых выступлений правоохранительные подразделения использовали слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. 4 октября в Чикаго федеральный агент даже открыл огонь по женщине, которая, согласно заявлению Министерства внутренней безопасности США, была вооружена полуавтоматическим оружием и протаранила и заблокировала автомобиль спецслужб. Она осталась жива и сама добралась до больницы.

Зачем Трамп взял под контроль полицию Вашингтона и вводит в него войска
Политика
Фото:Elizabeth Frantz / Reuters

Губернатор штата Джей Би Прицкер заявил, что утром того дня получил от администрации президента ультиматум с требованием развернуть Нацгвардию Иллинойса для подавления беспорядков в Чикаго, в противном случае это обещало сделать федеральное правительство. «Это абсолютно возмутительно и не по-американски требовать от губернатора ввести войска <...> против нашей воли», — заявил Прицкер.

В ответ в Белом доме сообщили, что Трамп переводит под федеральный контроль по меньшей мере 300 нацгвардейцев штата из-за продолжающихся беспорядков (соответствующий президентский меморандум был опубликован 6 октября). «Чикаго погружается в беззаконие и хаос, потому что этот бездарь больше заботится о том, чтобы заработать политические очки на критике Трампа в [соцсети] X, чем о том, чтобы сделать свой город безопасным», — заявила Fox News пресс-секретарь Белого дома Эбигейл Джексон.

После этого к противостоянию подключились городские власти. 6 октября мэр Чикаго Брэндон Джонсон подписал указ, запрещающий федеральным агентам использовать городскую собственность для своих операций. «Администрация Трампа должна прекратить войну с Чикаго. Администрация Трампа должна прекратить эту войну против американцев. Администрация Трампа должна прекратить свои попытки подорвать нашу демократию», — заявил мэр города. А губернатор назвал действия Трампа «вторжением» и «авторитарным шествием».

Чикаго — третий по величине город США и самый населенный в Иллинойсе. Федеральное правительство ссылается на разгул преступности в Чикаго, однако власти города эти утверждения опровергают. ABC News приводит статистику полиции, согласно которой количество убийств в городе за первые девять месяцев 2025 года сократилось на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а количество инцидентов со стрельбой — на 35%.

В августе полиция Вашингтона также с целью снижения преступности в городе была переведена в прямое подчинение генпрокурора Пэм Бонди. К патрулированию улиц американской столицы были привлечены агенты Управления по борьбе с наркотиками, Федерального бюро расследований (ФБР), Секретной службы и других федеральных ведомств. Вслед за этим в город были также направлены 2 тыс. служащих Нацгвардии. В начале сентября CNN сообщил о значительном снижении уровня преступности в городе, одновременно отметив спад туристической активности. «Вашингтон стал безопасной зоной всего за несколько недель», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Как Вашингтон давит на другие штаты

Это далеко не первый случай, когда администрация Трампа задействует Нацгвардию в своих интересах. В начале июня президент США подписал меморандум об отправке в Лос-Анджелес 2 тыс. национальных гвардейцев для защиты агентов ICE, других представителей федерального правительства и федеральной собственности на фоне вспыхнувших в штате массовых беспорядков. В ответ губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом обвинил федеральное правительство в нарушении суверенитета штата и подал в суд на президента. В начале сентября окружной судья Калифорнии Чарльз Брейер постановил, что действия Трампа были незаконными и нарушили правовой принцип Posse Comitatus, который запрещает использовать Вооруженные силы США для обеспечения правопорядка внутри страны.

27 сентября Трамп объявил об отправке нацгвардейцев в Портленд, крупнейший город штата Орегон. Местные власти подали иск на администрацию США и добились временного запрета на развертывание войск. Но 6 октября губернатор Иллинойса Прицкер сообщил в соцсети X, что техасские нацгвардейцы будут направлены и в другие подконтрольные демократам штаты, в том числе в Орегон. Губернатор Техаса Грег Эбботт написал в ответ, что «полностью уполномочил» американского президента задействовать 400 военнослужащих Национальной гвардии штата для обеспечения безопасности федеральных служащих, но не указал, куда именно они отправятся.

Нацгвардейцы были привлечены и к обеспечению порядка в Мемфисе, штат Теннесси. Белый дом также заявлял о планах направить военных в Нью-Йорк, Новый Орлеан, Балтимор, Окленд и Сан-Франциско. 7 октября Трамп пригрозил, что может прибегнуть к закону о восстании 1807 года, если суды и власти штатов, контролируемых демократами, будут блокировать развертывание частей Нацгвардии. Этот закон позволяет президенту использовать вооруженные силы без согласия властей штата в случае мятежей и других форм массового неповиновения, а последний раз его применяли в 1992 году для подавления беспорядков в Лос-Анджелесе.

Зачем республиканцы и демократы перекраивают избирательные округа штатов
Политика
Акция протеста во время сессии, когда законодатели-демократы, покинувшие штат, чтобы лишить республиканцев возможности перекроить 38 избирательных округов штата, начинают возвращаться в Капитолий в Остине, штат Техас, США, 20 августа 2025 года

Губернаторы Ньюсом и Прицкер считаются вероятными претендентами на выдвижение в кандидаты в президенты от Демократической партии на выборах 2028 года. Публичный конфликт между Трампом и Прицкером обострился в начале августа, когда 62 демократа — члены Законодательного собрания Техаса — выехали в подконтрольные их партии штаты Иллинойс, Нью-Йорк и Массачусетс, чтобы помешать своим политическим оппонентам собрать кворум, необходимый для пересмотра границ избирательных округов в пользу республиканцев. Бойкот продолжался 15 дней, под давлением правительства депутаты были вынуждены вернуться назад. «Дональд Трамп — обманщик. Он изменяет своим женам, жульничает в гольфе и теперь пытается обманом лишить американский народ их голосов», — заявил Прицкер.

После этого Трамп пообещал «навести порядок» в Чикаго. «Чикаго — это худший и самый опасный город в мире, и ему нет равных в этом отношении. Прицкеру отчаянно нужна помощь, он просто сам этого пока не понимает. Я решу проблему с преступностью быстро, прямо как я с этим справился в Вашингтоне», — написал президент США в Truth Social.

Экс-соратник Макрона призвал к досрочным президентским выборам во Франции

Фицо заявил, что готов спорить сутками о запрете газа и нефти из России

«Москвич» прокомментировал случай со сгоревшей машиной Эрика Давидыча

У европейских чиновников в крови обнаружили «вечные химикаты»

Дипломаты ЕС пишут Макрону политический некролог — Politico

Италия обратится к ООН с предложением объявления олимпийского перемирия

